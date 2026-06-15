Nuevo brote de peste porcina africana en Moldavia

«Confirmado un caso de la PPA en una granja privada en la localidad de Vadul lui Isac, distrito de Cahul», señaló la comunicación, tras una entrevista con las autoridades de esa localidad del sur moldavo.

En paralelo, en varias localidades el distrito se estableció una cuarentena y otras medidas sanitarias para impedir la propagación del virus. Las autoridades prohibieron el traslado, el sacrificio y la venta de cerdos por 30 días.

A lo largo del pasado año 2025, en Moldavia se registraron 51 brotes de la peste porcina africana, 36 de ellos en cerdos domésticos y 15 en animales salvajes. (ALH)

Tomado de Prensa Latina