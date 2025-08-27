Educación

Aseguran recursos para el inicio del curso escolar 2025-2026

La Dirección General de Educación en Matanzas precisa elementos para el inicio del curso escolar 2025-2026 el próximo primero de septiembre.

La captación de docentes para garantizar la enseñanza y el aseguramiento de los recursos necesarios constituyen temas prioritarios.

«Con respecto a la venta de uniforme escolar ya estamos vendiendo en todos los municipios de la provincia a los grados de preescolar, quinto y séptimo grado. Se poseen las  condiciones para inciar con la venta de la segunda prenda para preescolar y para el primer año de las escuelas pedagógicas, «, explica Arileibis Frómeta Rodríguez, Directora de planificación de los recursos de la Dirección General de Educación en Matanzas.

«Con respecto al pase, nosotros tenemos planificado con transporte urbano, ómnibus escolares e incluso hasta con transporte de carga la entrada de los estudiantes a las instituciones docentes el día 31 de agosto en los horarios y puntos de recogida habituales», añade Frómeta Rodríguez.

La implementación de procedimientos para la labor educativa preventiva en el aumento de los indicadores de eficiencia y el funcionamiento óptimo de todas las instituciones docentes destaca dentro de las prioridades del nuevo curso escolar.

