Celebran aniversario de Telebandera

Cada mes de agosto el Telecentro Municipal Telebandera de Cárdenas en la provincia de Matanzas celebra su fundación.

En el año 2005, como espejo y lupa de la realidad de Cárdenas, se creó el medio de prensa bajo el pensamiento y guía del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
El telecentro por donde Cárdenas se ve actualmente presenta una programación informativo variada para públicos diversos. Por más de dos décadas realizadores y periodistas capturan a través de imágenes y sonidos las esencias y primicias de la ciudad bandera.
El periodista Alexei McIntosh León comenta que, tras sugerencia de Fidel de crear un telecentro en la ciudad, durante todo el mes de agosto, se crearon las condiciones para realizar la primera transmisión. Desde el 5 al 27 de agosto se formó todo el personal y se organizó la parrilla de programación a presentar al público.
Programas como el noticiario “Acontecer”, la revista Informativa “Señal”, y otros proyectos como “Cámara en Mano”, “Suena mi música”, “Pedaleando”, “De mi ciudad”, “En tres tiempos” y “Coordenada Cultural” son algunos de los espacios que marcan la historia de estos años, según reseña la periodista Marlén Bouza Vera, también fundadora del telecentro.
Ante los retos que impone la actualidad la máxima es sostener como estandarte el compromiso con la verdad, la ética y la justicia social.

Desde Cárdenas realizadores audiovisuales, técnicos, artistas y periodistas moldean las palabras y los sonidos con un propósito común: Telebandera celebra su vigésimo aniversario como retrato de una ciudad y su gente.

Veinte años narran la impronta de la batalla de ideas en Cuba y el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.

