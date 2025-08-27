Presentarán libro de Ángela Oramas, en Librería Fayad Jamís

El libro La consagración de veinte mujeres, de Ángela Oramas, que publica Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas, será presentado este miércoles 27 de agosto, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, Ángela Oramas, autora del libro, y Norma Gálvez, directora de Ediciones En Vivo, dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre este volumen, en cuyas páginas se presentan entrevistas, semblanzas y testimonios de una veintena de mujeres cubanas vinculadas a la cultura.

En palabras de la propia autora, «sorprende lo duro que ha sido el crecimiento de ellas y sorprende también la brillante impronta que tienen en la cultura, a partir de cuando decidieron el rumbo de sus profesiones como cineastas, periodistas, guionistas, diseñadoras de moda, escritoras, profesoras, editoras, musicólogas, investigadoras, entre otras profesiones».

Periodista de fecunda trayectoria profesional, Ángela Oramas –quien nace en la capital cubana, en 1942– ha laborado en la prensa escrita, la radio y los medios digitales.

Ha publicado, por casas editoriales de dentro y fuera de la isla, doce libros, entre ellos Conozca a Cuba: cementerios de La Habana, Delicias de la cocina criolla y Los gallegos de La Habana.

