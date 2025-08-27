Cultura Noticias

Presentarán libro de Ángela Oramas, en Librería Fayad Jamís

Por Ana Valdés Portillo 0 Comentario #Ángela Oramas #libro #presentación

El libro La consagración de veinte mujeres, de Ángela Oramas, que publica Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas, será presentado este miércoles 27 de agosto, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, Ángela Oramas, autora del libro, y Norma Gálvez, directora de Ediciones En Vivo, dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre este volumen, en cuyas páginas se presentan entrevistas, semblanzas y testimonios de una veintena de mujeres cubanas vinculadas a la cultura.

En palabras de la propia autora, «sorprende lo duro que ha sido el crecimiento de ellas y sorprende también la brillante impronta que tienen en la cultura, a partir de cuando decidieron el rumbo de sus profesiones como cineastas, periodistas, guionistas, diseñadoras de moda, escritoras, profesoras, editoras, musicólogas, investigadoras, entre otras profesiones».

Periodista de fecunda trayectoria profesional, Ángela Oramas –quien nace en la capital cubana, en 1942– ha laborado en la prensa escrita, la radio y los medios digitales.

Ha publicado, por casas editoriales de dentro y fuera de la isla, doce libros, entre ellos Conozca a Cuba: cementerios de La Habana, Delicias de la cocina criolla y Los gallegos de La Habana.

 Presentarán, el miércoles 27 de agosto, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero, el libro La consagración de veinte mujeres, de Ángela Oramas, que publica Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas.

 

 

Post Views: 102

By Ana Valdés Portillo

Entradas relacionadas

Cultura Destacados

Anuncian actividades culturales en Matanzas

Redacción TV Yumurí
Cultura

Jennifer Lawrence ocupara trono de San Sebastián

Redacción TV Yumurí
Cultura Destacados

Primera noche de la quinta edición del Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Noticias

Presentarán libro de Ángela Oramas, en Librería Fayad Jamís

Destacados Matanzas

Celebran aniversario de Telebandera

Educación

Aseguran recursos para el inicio del curso escolar 2025-2026

Deportes

Bachichi, el campeón esperado de una Copa de Softbol