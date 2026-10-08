Del 29 de octubre al 1ro de noviembre Fotocanímar Matanzas 2026

Del 29 de octubre al primero de noviembre la Atenas de Cuba acogerá la segunda edición del Festival Fotocanímar Matanzas 2026.

El evento contará en esta ocasión con la presencia de 95 artistas entre los participantes e invitados.

Según trascendió en conferencia de prensa, entre los asistentes extranjeros figuran Elisa Miralles de España, Federico Ríos de Colombia y Anderson Cohelo de Brasil.

La reconocida fotógrafa cubana Monik Molinet resulta otra de las invitadas especiales del evento.

El festival contará con diversas sedes y el Consejo Provincial de las Artes Visuales como escenario principal. A él se suman instituciones culturales como el Museo Farmacéutico y la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte, además de otros espacios abiertos de la urbe.

Entre las propuestas de Fotocanimar 2026 resaltan la exposición colectiva «Tumbao» y la muestra personal «Darién» del colombiano Federico Ríos.

El Festival Fotocanimar Matanzas 2026 constituye uno de los eventos relevantes de la fotografía en Cuba. El encuentro reúnen a importantes artistas del lente de distintas partes del mundo en la urbe yumurina para dialogar y socializar sobre aspectos variados de la imagen.

Foto: Carrete Producciones

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