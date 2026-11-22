Desde el mes de julio del presente año comenzó de manera oficial el evento internacional Pedagogía 2027.

En Colón con carácter provincial territorial se realizó la sesión de trabajo con la participación de ponentes del municipio sede, Los Arabos y Calimete.

Los temas presentados abordaron estrategias para fortalecer la calidad de la educación en respuesta a las exigencias actuales del proceso enseñanza-aprendizaje basados en la ciencia, el uso de las tecnologías y la innovación.

El trabajo de la comisión presidida por la Máster en Ciencias Leticia Cairo Oquendo evaluó el impacto de acciones pedagógicas y su carácter integrador.

Se incorporaron al intercambio profesores y estudiantes del Centro Universitario Municipal «Pelayo Villanueva Valverde».

Pedagogía 2027 es rectorado por el Departamento de Procesos Estratégico de la Dirección General de Educación.

Resultaron seleccionados tres trabajos: La enseñanza de la contabilidad y la automatización inteligente: Una mirada desde las didácticas actuales de las coautoras Msc. Lisbet Pardo Jiménez, profesora del Centro Universitario Municipal y la estudiante de 4to año de licenciatura en Contabilidad y Finanzas y Auxilar Técnico Docente Katerín Amador Pardo.

De la investigadora Licenciada Maday Perdomo Martín, la ponencia Un estudio historiográfico y socioeconómico del municipio de Colón, Matanzas entre 1871-1881 y La cinematografía,

interacción dialéctica al proceso de enseñanza aprendizaje del Msc. Julián Ibañez Gándara , profesor de la Educación para Jóvenes y Adultos del municipio de Calimete,lis cuales participarán en el evento internacional en representación del territorio matancero.

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