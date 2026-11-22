El poeta Reinaldo Cedeño Pineda ha sido reconocido con el Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente 2026, que otorga anualmente la Sociedad Económica de Amigos del País y su Sección de Cultura, para reconocer la obra de la vida de un poeta cubano que haya reflejado en sus versos la temática medioambiental.

En opinión del jurado –integrado por Carmen Serrano Coello, Alicia Abascal y Yoan Cartaya Hernández–, se concede por unanimidad este premio a Cedeño Pineda «por haber creado una obra poética que recrea, desde un cuidadoso y revelador discurso lírico, la flora y la fauna de la isla, así como por la calidad sostenida de su escritura, la coherencia y la huella profunda de una trayectoria que entrelaza la poesía, el periodismo y la promoción cultural».

«Una obra –concluye el acta del jurado– de gran compromiso ético y estético que trasciende el simple oficio, en armoniosa convergencia de poesía, narrativa, crónica y activismo cultural a favor de la identidad de la nación cubana».

Reinaldo Cedeño Pineda, nacido en Santiago de Cuba, en 1968, periodista de profesión, además de poeta, narrador, investigador y promotor cultural, es autor de una obra lírica que incluye, entre otros títulos, Nadie se llama tristeza, Alma de papel, Los corderos alzan la vista, Poemas del lente –Premio Hermanos Loynaz–, La abeja libando sal y Tejiendo un país –mención Concurso Regino E. Boti.

En su bibliografía aparecen, igualmente, el cuaderno de cuentos La edad de la insolencia, la investigación audiovisual A capa y espada, la aventura de la pantalla, la compilación La noche más larga. Memorias del huracán Sandy, así como varios libros con textos periodísticos, entre ellos Cartas a Saturno, El hueso en el papel, Ser periodista, ser Quijote, Las pequeñas palabras e Hijo del camino.

Cedeño Pineda ha sido reconocido, entre otros galardones, con el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021 por la obra de la vida.

El Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente se concede desde el año 2007 y, hasta la fecha, lo han recibido Roberto Manzano Díaz, Dulcila Cañizares, Alex Pausides, Jesús David Curbelo, Alpidio Alonso-Grau, Waldo Leyva Portal, Ricardo Riverón Rojas, Renael González Batista, Rolando López del Amo, Pedro Péglez González, Carmen Serrano Coello, Virgilio López Lemus, Nersys Felipe, Nieves Rodríguez, Domingo Alfonso, Nancy Morejón y Lucía Muñoz Maceo.

Reinaldo Cedeño Pineda recibirá, el venidero 14 de enero, en la Junta General de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente 2026.

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