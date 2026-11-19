La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) inauguró la muestra personal «De la pluma al pincel», de la artista aficionada Sarah Valdés Montenegro.

La exposición presenta el resultado del desarrollo profesional de la artista, desde su labor inicial como jurista hasta su etapa actual como creadora.

Entre las piezas se incluyen obras con reconocimientos, menciones y un Primer Premio en salones previos de la ACAA.

De igual forma la institución acoge la exposición bipersonal «Florecer de tradiciones», de las creadoras Taymí Figueroa Vega y Solaine Domínguez Vega.

La muestra reúne un conjunto de piezas textiles con inspiración en la guayabera, prenda de vestir representativa de la Isla.

En los diseños presentados las autoras ofrecen una visión experimental de la prenda típica a partir de combinaciones con distintas telas y motivos de tejido a crochet.

La exposición cuenta con fotografías de moda a cargo de la fotógrafa y artista visual Karla González Horta. (ALH)

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