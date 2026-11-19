Según la comunicación, los representantes de nueve escuelas y estudios de teatro de Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Armenia presentan sus obras en los escenarios de Moscú bajo el auspicio del festival que lleva por título, «GITIS clase magistral».

Las representaciones se desarrollan en el propio Teatro Académico del Instituto Ruso de Artes Teatrales.

La asesora del rector de la institución en proyectos internacionales, Irina Zhukova, señaló que el interés por el festival y el número de participantes aumentan cada año.

«Gracias al festival, se ha consolidado una comunidad teatral de los países de la CEI, ya que ha abierto las puertas a la formación profesional de especialistas de estos países, que acuden a nuestro centro de capacitación. Después regresan a sus respectivos institutos y transmiten nuestros métodos de enseñanza», explicó Zhukova.

A la par, maestros y profesores de GITIS imparten conferencias y clases magistrales para los participantes sobre movimiento escénico, canto y actuación. Al final de cada jornada está previsto un debate sobre las obras con la participación del público y los docentes.

El IX Festival de Teatro de los países de la CEI se extenderá hasta el venidero 23 de noviembre, fecha en que será la premiación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina