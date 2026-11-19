En la cita, la presidenta de la Uneac, Marta Bonet, junto a los representantes designados, evaluó las principales líneas de trabajo de la institución y sus vínculos con escritores y artistas cubanos residentes en el exterior.

Aunque el comunicado no enfatizó los nombres de los países asistentes al intercambio, si subrayó que se abordaron las relaciones con creadores e instituciones culturales de diversas naciones, así como la importancia de articular esfuerzos con las misiones cubanas para fortalecer la diplomacia cultural, destacó la organización en redes sociales.

Durante el encuentro, los representantes internacionales recorrieron las instalaciones de la sede nacional de la Uneac, especialmente la Sala Villena y la Galería Villa Manuela.

Este ámbito de cooperación tuvo como un antecedente reciente el intercambio sostenido el pasado 13 de noviembre con una delegación del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por Do Viet Ha, sobre el papel del arte en la resistencia cultural.

En aquel encuentro, Bonet recibió a la comitiva junto al vicejefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista cubano, Elier Ramírez, en el que también se realizó una visita guiada por la sede

Durante ese recorrido, la presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de la Uneac, Jannette Brossard, explicó los esfuerzos para reactivar el taller de serigrafía, iniciativa que busca diversificar las fuentes de ingresos propios.

Elier Ramírez destacó entonces la contribución de los escritores y artistas a la resistencia cultural de la nación, mientras Bonet compartió información sobre más de 140 artistas miembros que lideran proyectos de cultura comunitaria en diferentes territorios del país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina