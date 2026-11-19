Durante el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado por déficit de capacidad de generación las 24 horas, y la afectación se mantuvo durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación del día fue de 1793 MW a las 18:40 horas.

Los parques solares fotovoltaicos aportaron 3473 MWh, con una potencia máxima de 540 MW en el horario de la media.

A las 06:00 horas de hoy, la disponibilidad del SEN es de 1050 MW y la demanda de 2180 MW, con 1132 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

En mantenimiento están la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 420 MW.

Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1050 MW y una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1750 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1780 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate