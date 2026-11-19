Durante el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado por déficit de capacidad de generación las 24 horas, y la afectación se mantuvo durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación del día fue de 1793 MW a las 18:40 horas.
Los parques solares fotovoltaicos aportaron 3473 MWh, con una potencia máxima de 540 MW en el horario de la media.
A las 06:00 horas de hoy, la disponibilidad del SEN es de 1050 MW y la demanda de 2180 MW, con 1132 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.
Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.
En mantenimiento están la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 420 MW.
Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1050 MW y una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1750 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1780 MW en ese horario. (ALH)