Shenzhen, China, 19 nov (Prensa Latina) El presidente chino, Xi Jinping, afirmó hoy durante reunión tripartita con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, la necesidad de una interacción positiva entre los grandes países.

Xi señaló que el mundo de hoy ya no está dividido en islas aisladas, pues la humanidad, al vivir en la misma aldea global, es una comunidad con un futuro compartido en la que todos ganamos o perdemos juntos y añadió que, en esta aldea global, los grandes países asumen responsabilidades especiales, su interacción positiva no es opcional, sino imprescindible

En los últimos años, China promueve la asociación estratégica integral de coordinación entre el gigante asiático y Rusia para la nueva era, y desarrolla activamente la relación constructiva entre la nación asiática y Estados Unidos de estabilidad estratégica, con el fin de fomentar una dinámica entre grandes países, caracterizada por la coexistencia pacífica, la estabilidad general y el desarrollo equilibrado en beneficio mutuo y del mundo en general, dijo.

El mandatario chino expresó que los tiempos difíciles revelan las responsabilidades que recaen sobre los hombros de cada uno, por ello China, Rusia y Estados Unidos, todos grandes países y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deben dar buen ejemplo, trabajar juntos para afrontar los desafíos globales, defender conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y hacer una mayor contribución al progreso de la humanidad.

La historia nos dice que la paz entre las grandes naciones aporta estabilidad al mundo, mientras que su enfrentamiento solo llevaría al caos. Hace más de 80 años, China, Rusia y Estados Unidos, las principales fuerzas antifascistas del orbe, lucharon hombro con hombro y lograron grandes victorias, ganando la paz y la tranquilidad para el mundo, aseveró.

El también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China argumentó que la historia es el mejor libro de texto; debemos recordarla y aprender de ella para dar forma al futuro.

El encuentro tripartita Xi-Trump-Putin ocurre en el contexto de la XXXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y es catalogado como histórico, al ser la primera vez que los tres líderes intercambien en una misma mesa de diálogo.

Tomado de Prensa Latina

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