¿Sabías que existe el Día Internacional del Hombre?

Precisamente hoy, se celebra desde 1992 por iniciativa del profesor Thomas Oaster, aunque no fue hasta 1999 que se popularizó a propuesta de un representante de Trinidad y Tobago, el Doctor Jerome Teelucksingh, quien lanzó su idea en un seminario público que versaba sobre violencia, crímenes domésticos e importancia de la vida en matrimonio.

La fecha se festeja en más de 60 países, con el fín de resaltar el importante rol del hombre en favor de la sociedad, promover la igualdad de género, abordar problemas como la salud masculina, la educación emocional, la paternidad responsable, la prevención de la violencia y la diversidad de las experiencias de los hombres. Su sentido no debería ser reivindicar privilegios ni establecer competencias entre sexos, sino contribuir a una convivencia más justa.

Para la celebración del Día Internacional del Hombre existen seis pilares: promover modelos masculinos positivos: hombres de la vida cotidiana, que viven vidas decentes y honestas, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, comunidad, familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio ambiente, así como centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los hombres.

También se destaca entre esos cimientos la necesidad de poner de relieve la discriminación contra los hombres en las áreas de servicios sociales, las actitudes y expectativas sociales y la ley, crear un mundo más seguro y mejor, donde la gente puede estar segura y crecer para alcanzar su pleno potencial, y mejorar las relaciones de género y estimular la igualdad.

En este último aspecto debemos apuntar que revertir la violencia de género es vital, más aún, si de lo que se trata es cuestionar el machismo que tradicionalmente caracteriza la masculinidad de muchos hombres, sobre todo desde aquellos ámbitos que gozan de la masiva atención de la sociedad en su conjunto. En la actualidad se requiere implementar nuevas políticas públicas y cambiar las ya existentes introduciendo criterios de equidad que garanticen las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres.

Y en ello es necesario tomar en cuenta las características o situaciones diferentes: sexo, género, clase, etnia, edad, religión, ideología… pues la igualdad entre mujeres y hombres es ante todo un derecho humano. Sin embargo, la discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género, en sus distintas expresiones, son aspectos que aún existen en múltiples sociedades, afectando principalmente a las niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables. Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho.

Un dato curioso es que en esta misma fecha se celebran otras actividades realcionadas con el sexo masculino:

BAM (Being A Man) es uno de los primeros eventos masivos en tratar ampliamente la temática de género desde el punto de vista del varón.

Movember: es un evento anual ampliamente difundido a nivel mundial en el que los hombres se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre y se organizan charlas para concienciar sobre la salud de los hombres, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo, depresión masculina, suicidios, inactividad física, etc.

Aplaudamos que cada 19 de noviembre se celebre el Día Internacional del Hombre, pues más allá de una fecha es una oportunidad para prevenir riesgos, apostar por la toma de conciencia en los hombres del rechazo a toda expresión de desigualdad y de discriminación en relación con las mujeres, y un camino para seguir creando puentes entre géneros, y no motivos de exclusión y dependencia.

Tomado de Cubahora