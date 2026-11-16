Lula y Sánchez, según trascendidos, analizaron en el Palacio de la Moncloa la situación internacional actual, el resultado de las elecciones en Brasil y el momento que vive España ante los próximos comicios del 29 de noviembre (29N).

Ambos dignatarios coincidieron en resaltar la relevancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la «amenaza ultraderechista». Asimismo, hablaron acerca del futuro de Naciones Unidas, la agenda bilateral y su apuesta común por seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre los dos países.

En el caso de Brasil, con Lula da Silva estaba originalmente previsto un mitin al lado de los socialistas del PSOE en esta capital, el cual debió ser suspendido por afonía del gobernante del gigante sudamericano.

La breve estancia de Lula en esta capital, fue recibida con entusiasmo por las huestes socialistas. Una escala de regreso de la conferencia sobre Cambio Climático COP31, en Antalya, Turquía, y de la Cumbre de la Asean, en Manila, Filipinas.

Sánchez ha reiterado en sus mítines de campaña la experiencia de Brasil como un referente para revertir las encuestas que pronostican una derrota de la izquierda el 29N.

Antes de encontrarse con Sánchez en la Moncloa, Yamandú Orsi habló este lunes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que contó con el auspicio, entre otras, de Solaria con la cual Uruguay alcanzó un acuerdo para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos de hasta 500 megavatios en régimen de zona franca.

Precisamente, el dignatario sudamericano respondió a insistentes preguntas acerca del futuro de los nexos con España, al recalcar que «las relaciones (de Uruguay) con los gobiernos de los distintos partidos de PSOE-PP han sido de Estado a Estado, como corresponde, porque son viejos partidos que están acostumbrados a eso».

Respecto a la posibilidad de que la ultraderecha de Vox ingrese en una hipotética futura administración española, señaló que él mismo se siente “muy conservador”, una postura que mantiene la izquierda en su país.

“A mí dame el esquema de los de los partidos previsibles, pero bueno, al que le toque gobernar que gobierne. América Latina está llena de partidos nuevos y gobernantes nuevos y bueno, hay que aprender a navegar. Si el ciudadano y el soberano decide, por ahí voy», argumentó. (ALH)

Tomado de Prensa Latina