Un triunfo decisivo que le aseguró al equipo antillano su boleto directo a la fase final del evento al imponerse en el desempate del Grupo I, en una jornada donde la presión era máxima.

La hazaña cobra mayor dimensión al recordar lo sucedido el sábado.

En aquella jornada, los cubanos dominaron la primera parte de la prueba con una salida impecable.

Sin embargo, en el último tramo a favor del viento, la regata dio un giro inesperado: Cuba perdió terreno por la izquierda, y México y Bermudas avanzaron con fuerza por la derecha.

La lucha estuvo muy reñida hasta la línea de meta, y los bermudeños superaron a los mexicanos en el último suspiro para llevarse la victoria por tan solo tres segundos. Cuba llegó a 10 segundos de distancia.

Ese resultado dejó la clasificación del Grupo I al rojo vivo, con las “Catrinas” aztecas un punto por delante de los “Privateers” y Cuba a apenas dos puntos, con la incertidumbre de que los puntos de la jornada final se multiplicaban.

Los “Piratas del Caribe” llegaron a la carrera de este domingo con la obligación de ganar para no depender de terceros, y lo consiguieron.

Según el sitio oficial del evento, en esa regata definitiva, con El Salvador penalizado por salida anticipada y México virando a la derecha, Cuba y Bermudas se separaron hacia la izquierda.

El timonel cubano Nélido Manso realizó una maniobra de virada rápida para presionar a Bermudas hasta la boya de sotavento, adelantándose por un solo segundo.

Tras intercambiar el liderato repetidamente, Cuba acertó el último cambio de viento para rodear la boya de barlovento con 12 segundos de ventaja y mantener a raya a su rival hasta la meta.

Este triunfo no solo le dio a Cuba el primer lugar de la jornada y 18 puntos, sino que le permitió asegurar su plaza en la final por desempate, enviando a Bermudas (18) y México (17) a la regata de repesca.

En el Grupo H, Uruguay se impuso en la llave con 22 puntos, seguido de Puerto Rico y Antigua y Barbuda, ambos con 14 unidades y Venezuela (9). (ALH)

Tomado de JIT