Cuba-Panamá, duelo crucial en ronda de colocación del Mundial beisbolero

Después de noquear a Chequia, Cuba irá hoy por su segundo triunfo en la roda de colocación ante Panamá, equipo con el cual comparte los puestos ocho y nueve en la tabla de posiciones del Mundial sub-23 de béisbol, que concluirá aquí el próximo domingo.

‎ La selección caribeña apaleó a los checos este jueves por 16-2 con jonrón de Yassel Izaguirre y apertura de calidad de Fher Cejas, en el estadio Rigoberto López de la ciudad de León.

En las cinco oportunidades ofensivas lograron carreras con una producción de 15 jits, entre ellos, tres dobletes, un triple de Jonathan Moreno y el palo de vuelta entera del cuarto bate.

‎ Fue el segundo éxito cubano sobre Chequia en mundiales de esta categoría e igualmente buscarán mantener el dominio sobre los panameños, a los cuales derrotaron por 9-8 en la superronda de la edición de 2021.

‎ El lanzador Daniel Alejandro García tiene la responsabilidad de controlar la ofensiva de los istmeños en los primeros innings para entregar la pelota al bullpen lo menos complicado posible.

‎ El desenlace de este choque será determinante en las aspiraciones de ocupar el séptimo lugar en el ordenamiento definitivo, tras los seis protagonistas de la superronda.

‎ En la primera jornada de la ronda de consuelo Gran Bretaña, que arrastró las victorias sobre Cuba y Sudáfrica, llegó a tres éxitos sin derrotas al doblegar a Panamá por 11-7, mientras Nicaragua doblegó a los africanos 11-1 y exhibe marca de 1-2, igual que los checos.

‎ Sudáfrica con 0-3 y sin ganar un partido aún en todo el certamen se perfila como el principal candidato al último lugar en la tabla de posiciones.

‎ Simultáneamente se inauguró la fase que incluye a los mejores seis equipos y Venezuela ratificó su invicto al imponerse a Australia por 6-3, en un juego donde los morochos vinieron de atrás para vencer con remontada.

‎ Japón relanzó sus aspiraciones de revalidar la corona luego de superar por 11-1 a Puerto Rico y Taipéi de China hundió a Corea del Sur con marcador de 6-1.

‎ En la superronda Venezuela (3-0) resulta escoltado por Japón y Australia (2-1), Nicaragua y Taipéi de China (1-2) y Corea del Sur aparece con menos opciones de medalla (0-3).

Foto: Yuhki Osboshi

Norland Rosendo González / ACN

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