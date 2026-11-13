Reportan caída global en Microsoft y otras redes sociales

Decenas de miles de clientes de Microsoft reportaron este jueves problemas con la funcionalidad de su correo electrónico Outlook. En concreto, más de 130.000 personas notificaron inconvenientes, según el portal DownDetector.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, ha señalado la empresa en una actualización sobre el incidente.

Los servicios de Steam, Xbox, Zoom y Claude también experimentaron caídas.

Por el momento, no se han revelado las causas del problema. (ALH)

Tomado de Cubadebate