Otorgan premios en el Concurso Nacional de Poesía Agustín Acosta

Las obras «Casa Ubicua«, de Yerandy Pérez Aguilar, de Valparaíso, Chile y «La otra Zafra«, de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza, de Remedios, Villa Clara, se alzaron con el primer premio compartido del Concurso Nacional de Poesía «Agustín Acosta» 2026, escenificado en el museo municipal jagueyense, que ostenta el nombre del Poeta Nacional cubano.

El jurado, integrado por Damaris Calderón, Abel González Fagundo y Carlos Ettiel Gómez, entre los 45 textos concursantes, consideró que ambas obras, de escritores nacidos en Cuba, lograban una complementación simbiótica en sus discursos.

De manera singular, «Casa Ubicua» se distinguió por el rigor de su construcción y «La otra Zafra», porque la reescritura del poema de Agustín Acosta demostraba, desde su factura, un axioma evidente: «No es la caña la que se muele ahora. Es el tiempo».

El jurado además confirió un segundo premio a «Bembé«, de Gretchen Kerr Anderson, de La Habana y un tercero a «Poema humilde«, de Raúl Hernández Pérez , de la provincia Mayabeque.

Se otorgaron seis menciones, a las obras

«Conmigo«, de Anders Santana Alpízar, de La Habana; «Letanía en el valle de la Bermeja«, de Carmen Julia Prieto Peña, de Colón

·y «Réquiem por Agustín Acosta«, de Amalia Cordero Martínez, de la sede en Jagüey Grande.

Así como a «Coplas con satén rojo«, de Mariana Enriqueta Pérez Pérez , de Villa Clara, «Un hombre«, de Erasmo de los Ángeles Rondón, de la provincia Granma y «Discurso onírico«, de Oreste Ramón Fuente Martínez, de Camaguey.

Auspiciado por el Centro provincial del Libro y la Literatura y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Jagüey Grande, este primer Concurso Nacional de Poesía, para bardos cubanos de cualquier rincón del mundo, constituyó uno de los eventos fundamentales promovidos en la Jornada por el centenario del poemario «La Zafra» y el 140 del natalicio de Agustín Acosta, figura que dejó una amplia huella en los territorios al sur de la provincia.

María Elena Bayón Mayor/ Radio 26

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