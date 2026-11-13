Cultura social tvyumuri

Despide pueblo matancero al Niño Pujada

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Cuba #Despedida #Matanzss #Niño Pujada #Rumbero #TV Yumurí

Desde el Consejo Popular de Versalles en la ciudad de Matanzas, familiares, amigos y personalidades de la cultura cubana dieron su último adiós a Rafael Navarro Pujada, conocido como el Niño Pujada e integrante de la agrupación rumbera Los Muñequitos de Matanzas.

Disímiles personalidades de urbe y el país llegaron a la casa del cantante para rendirle tributo.

A través de la rumba, género y tradición que defendió en vida, las agrupaciones Los Reyes del Tambor, Los 4 del Solar, Los Matanceros y Los Muñequitos de Matanzas, honraron al Niño Pujada.

 

 

 

 

 

 

La Atenas de Cuba despide así a uno de sus hijos, a un hombre que entregó su voz, talento y vida a la rumba. Hoy, pese a decir adiós, su legado permanecerá en los músicos y bailadores que ayudó a formar y en las personas que como él elevan las tradiciones cubanas a lo más alto.

 

 

 

 

 

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 31

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Cuba Deportes tvyumuri

Cuba-Panamá, duelo crucial en ronda de colocación del Mundial beisbolero

Redacción TV Yumurí
Cultura Matanzas tvyumuri

Otorgan premios en el Concurso Nacional de Poesía Agustín Acosta

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

Realizan entrega de Premios Esperanza 2026

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Deportes tvyumuri

Cuba-Panamá, duelo crucial en ronda de colocación del Mundial beisbolero

Cultura Matanzas tvyumuri

Otorgan premios en el Concurso Nacional de Poesía Agustín Acosta

Deportes

Cuba despidió con seis coronas el Abierto internacional de boxeo

Ciencia

Reportan caída global en Microsoft y otras redes sociales