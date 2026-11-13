Despide pueblo matancero al Niño Pujada

Desde el Consejo Popular de Versalles en la ciudad de Matanzas, familiares, amigos y personalidades de la cultura cubana dieron su último adiós a Rafael Navarro Pujada, conocido como el Niño Pujada e integrante de la agrupación rumbera Los Muñequitos de Matanzas.

Disímiles personalidades de urbe y el país llegaron a la casa del cantante para rendirle tributo.

A través de la rumba, género y tradición que defendió en vida, las agrupaciones Los Reyes del Tambor, Los 4 del Solar, Los Matanceros y Los Muñequitos de Matanzas, honraron al Niño Pujada.

La Atenas de Cuba despide así a uno de sus hijos, a un hombre que entregó su voz, talento y vida a la rumba. Hoy, pese a decir adiós, su legado permanecerá en los músicos y bailadores que ayudó a formar y en las personas que como él elevan las tradiciones cubanas a lo más alto.

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 31