Turismo rural y agroturismo: experiencias latinoamericanas

La cita está presidida por Humberto López Tirone, titular de IBEROATUR, y se enfoca en dos ejes principales, el Agroturismo y la Inteligencia Turística en la gestión del desarrollo rural.

El panel “Modelos de destinos turísticos inteligentes aplicados a los territorios rurales y al agroturismo”, sirvió entre otras cosas, para conocer episodios sobre cómo la innovación, la tecnología y la organización comunitaria pueden abrir nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del medio rural.

La participación de México estuvo a cargo de Rocío Martínez Aguilar, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien presentó el caso de Tequila, Jalisco, un destino profundamente vinculado con su identidad productiva, cultural y paisajística.

La experta advirtió que un destino turístico inteligente no puede convertirse en una receta universal ni en una lista de requisitos que se cumplen solamente para obtener una certificación. Cada territorio tiene características, necesidades y capacidades diferentes.

Tequila, con una población cercana a los 30 mil habitantes, fue durante mucho tiempo una localidad cuya actividad principal giraba alrededor de la producción industrial de agave y tequila.

La transformación comenzó a tomar fuerza cuando visitantes extranjeros, entre ellos turistas japoneses, manifestaron interés por conocer de cerca la elaboración tradicional de la bebida emblemática.

Martínez Aguilar señaló que el crecimiento ha sido notable, de alrededor de 18 mil visitantes en 2018, Tequila pasó a registrar cerca de 300 mil en 2023.

Con el criterio de que el campo iberoamericano tiene mucho más que ofrecer que paisajes, cosechas y productos agrícolas, como historias, tradiciones, conocimientos ancestrales, sabores y formas de vida, se desarrolló otro panel con intervenciones de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Guatemala, Panamá y España.

Desde Cuba, Alexander Quevedo presentó una experiencia que combina producción agrícola, conservación ambiental, educación y turismo rural a partir de la crianza de abejas meliponas en su finca.

Se definió sencillamente como un campesino que decidió apostar por el turismo rural y aprovechar la posibilidad de abrir su propiedad a visitantes nacionales e internacionales.

La iniciativa comenzó hace aproximadamente 17 años en una comunidad de la provincia de Mayabeque. Uno de sus principales atractivos son las abejas meliponas, especies nativas de América que se caracterizan por no tener aguijón, lo que facilita la interacción educativa con los visitantes.

Además, Alexander y su familia desarrollaron una propuesta artística que utiliza imágenes de ciudades patrimoniales cubanas y otros referentes culturales para enriquecer la experiencia de los visitantes. La finca cuenta con más de 300 piezas artísticas y continúa ampliando su colección.

Rubén Barbery, economista y especialista en desarrollo territorial, turismo y gestión cultural, habló del caso del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) de Bolivia, a través de un modelo de creación de rutas turísticas vivenciales que recupera la historia, los saberes y los sabores de las comunidades.

Barbery presentó las rutas turísticas de Tiwanaku, donde una actividad tradicional como la preparación de alimentos bajo tierra, conocida como watía, se convierte en una experiencia participativa.

Por Costa Rica, Marvin Blanco, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), comentó que el agroturismo permite agregar valor a la producción agrícola, generar ingresos complementarios y crear empleos.

Recordó que una de las primeras experiencias de cooperación comenzó en 2002, con el fortalecimiento de la ruta gastronómica de Huacho, en Perú. Posteriormente se sumaron iniciativas en Costa Rica, México, Honduras, Panamá, Paraguay y otros países de la región.

Por su parte, María Andrea Baraco, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural (SUTUR), habló de la transformación de una explotación lechera familiar en un emprendimiento de turismo rural. (ALH)

Tomado de Prensa Latina