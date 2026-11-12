Cenizas de Miguel Ángel Asturias llegarán a Guatemala

Un país que honra a sus grandes es uno que tiene futuro, que construye y fortalece la identidad, subrayó la víspera Sandino Asturias, nieto del escritor, en el capitalino Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.

El también presidente de la Junta Directiva de la Fundación que lleva el nombre del autor de Hombres de maíz o Mulata de Tal consideró el lanzamiento de sellos postales emitidos por el acontecimiento como la inmortalidad de un legado.

La voluntad de la familia es crear esa conciencia colectiva para que no existan más exilados en Guatemala, para que construyamos una mejor patria, para que no aprovechemos las crisis por ganar votos a beneficio particular como algunos oportunistas, señaló.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez, reconoció, por su parte, al Ministerio de Comunicaciones por las acciones para que esta emisión fuera posible, una marca indeleble en la historia postal chapina.

Confesó que le conmueve mucho el hecho de que el correo que vuelve a andar lleve ahora a Asturias en su correspondencia. Hay en eso algo de justicia poética, añadió.

El retorno del igualmente periodista y diplomático es una decisión familiar, pero es también de Estado, acotó el funcionario.

Méndez manifestó su entusiasmo porque dentro de 100 o 200 años, alguien habrá atesorado uno de estos pequeños pedacitos de papel.

Esta tarde arribarán los restos al capitalino aeropuerto internacional La Aurora, con un recibimiento, y en la jornada de mañana se producirá un homenaje en la Universidad Popular y se celebrará una misa en el barrio de La Candelaria.

El sábado venidero acontecerá una ceremonia maya en el sitio arqueológico Kaminaljuyú, con la participación de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Durante la tarde se realizarán las honras fúnebres de Estado.

Los restos serán trasladados el 15 al Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, con la ceremonia oficial de inhumación, aproximadamente a las 16:30, hora local.

Posteriormente, se contempla una presentación de La tumba del Gran Lengua, abierta al público mediante registro previo.

Asturias nació en esta metrópolis el 19 de octubre de 1899. Concibió El señor presidente, una de sus obras más famosas.

Recibió el Premio Lenin de la Paz 1966 y dejó además Tres de cuatro soles, El Papa Verde y Los ojos de los enterrados.

Estudió profundas traducciones e investigaciones sobre la mitología y literatura maya precisamente durante su estancia en París.

Fue el segundo autor latinoamericano con el galardón de Premio Nobel de Literatura tras la chilena Gabriela Mistral. (ALH)

Tomado de Prensa Latina