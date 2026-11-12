Festejan aniversario 29 del Banco de Crédito y Comercio

El colectivo de trabajadores del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) de Matanzas festeja los 29 años de la institución.

El acto lo efectuaron en el Parque de La Libertad, y durante la jornada entregaron los sellos por 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio. En especial, reconocieron por la consagración y el compromiso durante 45 años en el sistema bancario a Francisca Candelaria Sixto Hernández.

«Cuando comencé hace 45 años la banca estaba unida y era el Banco Nacional. Yo he trabajado en casi todo, desde auxiliar de limpieza, mecanógrafa, especialistas en recursos humanos, secretaria, hasta llegar al área de efectivo. Fui además directora de sucursal.»

Francisca recibió un ramo de flores, el sello por sus años en la institución y un extenso aplauso de sus compañeros. «El banco se te mete en la sangre. Tú amas al banco. Los bancarios somos familia. El banco te ampara, cuida y protege con su manual, porque ahí está todo lo que se puede o no hacer. El banco es mi vida. Yo voy a seguir siendo bancaria hasta que me muera, porque aquí me enseñaron, me educaron y ahora se lo transmito a los jóvenes».

Las palabras centrales del acto las pronunció la directora provincial del Banco de Crédito y Comercio, Yanetsi Chávez Camaraza, quien destacó la labor del colectivo y los desafíos con la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales.

‘Llegamos a este aniversario con una cartera de créditos fortalecida y con un nivel de fondos pasivos en crecimiento. Tenemos como reto llegar más a las comunidades y capacitar a los actores económicos y a la población con relación a los trámites bancarios, las operaciones y, en sentido general, con la educación financiera. En sus 29 años esa es la misión de BANDEC, transformarnos y prestar un servicio con mayor calidad a nuestros clientes», refirió Camaraza.

El Banco de Crédito y Comercio resulta una institución estatal cubana, creada para desarrollar actividades de intermediación financiera, crédito y servicios bancarios, con especial participación en el financiamiento del sector empresarial y agropecuario del país.

La entidad surgió el 12 de noviembre de 1997 como parte del proceso de reorganización y modernización del sistema cubano efectuado en la década del 90. Entre sus funciones se destacan el financiamiento, la concesión de créditos a empresas, cooperativas, productores y otros actores económicos; los servicios empresariales y la administración de cuentas.

Se suma además la gestión de cobros y pagos y operaciones financieras, el ahorro y la captación de depósitos y prestación de servicios bancarios a personas naturales, entre otras.

A lo largo de sus casi tres décadas de existencia, BANDEC acompaña las transformaciones económicas de Cuba y enfrenta los desafíos relacionados con el financiamiento de la producción, la actualización tecnológica, la digitalización de los servicios y las dificultades del entorno económico nacional. (ALH)

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