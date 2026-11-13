El Museo Enrique Estrada acogió el acto provincial por el 330 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el 28 aniversario del cuartel yumurino.

El encuentro contó con la participación de autoridades políticas, el Ministerio del Interior, representantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios y familiares de bomberos caídos en el incendio de la Base de Supertanqueros.

Carlos Segura Torres, quien atiende la esfera ideológica del Partido en Matanzas; el Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobos, jefe del Ministerio del Interior en la provincia, y el Teniente Coronel Yosvani Chirino Seijas, Jefe del Cuerpo de Bomberos en el territorio, presidieron la ceremonia.

Durante la jornada, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Matanzas reconoció a los municipios destacados. Por sus 28 años de labor en la preservación de la historia, el Museo Enrique Estrada recibió el agasajo.

También se otorgó la Distinción por el Servicio Distinguido en el Ministerio del Interior, en reconocimiento a los resultados de trabajo, la preparación y la actitud mantenida en el cumplimiento de las misiones.

Como parte de las actividades inauguraron la Muestra del Mes, dedicada a Jesús Gómez, fundador de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la provincia, cuya contribución ha sido importante para conservar la memoria histórica de estos hombres y mujeres.

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