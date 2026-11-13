Realizan entrega de Premios Esperanza 2026

La ciudad de Matanzas realizó la entrega de los Premios Esperanza 2026. La gala tuvo lugar en el Teatro Sauto, Monumento Nacional de la Atenas de Cuba.

Durante esta edición, se entregaron galardones a tres categorías. El jurado otorgó premios a la prevención de las ITS, solidaridad, ayuda mutua y un reconocimiento especial a la Dra. Betsy Benítez Fuentes, por su ardua labor como jefa de programa.

El evento conto con la participación de artistas invitados de la urbe yumurina. La agrupación Emi DQBA, y las solistas Aniubis Segura y Daylen Junco interpretaron piezas musicales durante la jornada.

Los Premios Esperanza son otorgados a personas e instituciones destacadas en la prevención de las ITS, en el seguimiento de la distribución de medicamentos y en la ayuda comunitaria.

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