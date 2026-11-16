La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 3827 MWh, con 595 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 870 MW, la demanda 2070 MW con 1186 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Se encuentran en avería la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Antonio Guiteras y la unidad 2 de la CTE Felton.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 281 MW.

Para el pico se prevé la entrada de la unidad de la CTE Guiteras con 180 MW y el completamiento de la unidad 6 de Nuevitas con 20 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1070 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1760 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate