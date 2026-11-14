Cuba por completar barrida en Ronda de Consuelo en mundial beisbolero

Con el zurdo Randy Román Martínez en el montículo, Cuba va hoy por completar la barrida en la última jornada de la Ronda de Colocación, cuando enfrente al local Nicaragua en el estadio Nacional Soberanía de aquí.

La selección caribeña llegó con un triunfo y una derrota a esta instancia del campeonato donde se dirimen los puestos del siete al 12 y suma par de éxitos, ante Chequia (16-2) y Panamá (8-1).

‎ Una victoria ante los anfitriones aseguraría al menos mejorar el décimo puesto de la edición de 2024, última vez que la selección de la isla asistió a un Mundial de esta categoría.

La apuesta por Randy, un lanzador con experiencia en ligas menores del béisbol japonés, podría servir para compensar su actuación, luego de par de fracasos, uno como relevo frente a Corea del Sur y el otro en calidad de abridor ante los nipones.

‎ El elenco nicaragüense derrotó este viernes a Gran Bretaña por 1-0 con un solo jits, lo cual añadió más presión al valor de los resultados de la última fecha para definir el ordenamiento, aunque Sudáfrica tiene reservado el puesto del fondo.

‎ Además del choque Cuba (3-1)-Nicaragua (2-2), en la Ronda de Consuelo jugarán Panamá (2-2)-Sudáfrica (0-4) y Chequia (2-2)-Gran Bretaña (3-1).

‎ En la superronda, el invicto Venezuela (4-0), único clasificado a la final, enfrentará a Taipéi de China (2-2), mientras Australia (3-1) y Japón (2-2) van a un duelo que probablemente asegure al ganador el otro boleto para el partido por el oro, mañana domingo.

‎ Los ocupantes de los puestos uno y dos en esa instancia protagonizarán el duelo por el metal más preciado, en tanto los lugares tres y cuatro se enfrentarán por el bronce.

Venezuela va por su segundo título en la historia de los mundiales sub-23, tras ganar en 2022, y el paso imbatible por ambas fases de la actual cita resulta una credencial que avala su candidatura a festejar otra vez.

Foto de Yuhki Ohboshi

Norland Rosendo González/ ACN

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