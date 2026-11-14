Levantan suspensión de vuelos en EEUU tras horas de caos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó una orden que mantuvo hoy inmovilizados durante varias horas en tierra todos los vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por una falla en las telecomunicaciones.

El inusual incidente creó una situación de caos a nivel nacional. Miles de pasajeros permanecen varados, mientras aumentaban los retrasos y cancelaciones debido, como notificó la FAA, a «circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad».

Tanto la FAA como la Casa Blanca afirmaron que el problema al parecer lo causó una «interrupción en las telecomunicaciones».

«A las 8:15 de esta noche, hora del Este, hemos reabierto el espacio aéreo», declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una rueda de prensa la noche de este viernes.

Añadió: «¿Significa esto que todos los vuelos van a despegar de inmediato? El proceso será lento. Por lo tanto, si nos está viendo y se encuentra en un aeropuerto, consulte con su aerolínea».

Duffy achacó lo sucedido a una obsoleta tecnología de control de tráfico aéreo y a enrutadores (routers) sobrecargados de datos. «Contamos con un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo», subrayó el funcionario a los periodistas.

«… Nuestros enrutadores se sobrecargaron de datos y empezaron a generar información inconsistente. Debido a ello, decidimos apagar el sistema», explicó.

Señaló igualmente que la FAA intentará gestionar la mayor cantidad de vuelos posible en lo que resta a la noche de este viernes 13, que no pocos le atribuyen una cuota de superstición. Duffy admitió que «nos llevará algo de tiempo resolver las consecuencias de lo ocurrido esta tarde».

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró frente a la Casa Blanca que “hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un acto malintencionado contra nosotros. Por ahora, parece ser simplemente un fallo en las telecomunicaciones”.

“No hay indicios, ni motivos para creer, que esto represente una amenaza para Estados Unidos”, subrayó.

Insistió: “Podemos asegurar que todos están a salvo. Para quienes se encuentran en el aire o a bordo de un avión —y para sus seres queridos—, les garantizamos que aterrizarán de manera segura”.

Mullin apuntó que no quería “calificar esto de crisis, pero, dado que hemos tenido que implementar una suspensión de vuelos a nivel nacional, en cierto modo lo es”.

Cuando comenzó la suspensión alrededor de tres mil 100 aviones se encontraban en vuelo con destino a aeropuertos de Estados Unidos.

Durante el tiempo transcurrido con la suspensión, se registraron más de 10 mil retrasos y más de cuatro mil cancelaciones, de acuerdo con el rastreador FlightAware.

En enero de 2023 ocurrió la más reciente suspensión de vuelos a nivel nacional al descomponerse un sistema de notificación a los pilotos. Similar medida se tomó antes cuando los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ha sido este un viernes peculiar. No solo hubo problemas en los aeropuertos; también el gigante tecnológico Microsoft presentó una errata mundial; un buque cisterna chocó contra un crucero fluvial en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, y el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base RAF Lakenheath, en el Reino Unido, respondió a una “presunta actividad no autorizada de drones”.

Prensa Latina

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