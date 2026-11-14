Libros en José Martí (LXXXV): Guía de Nueva York

En 1889 José Martí mencionó una de las obras más conocidas de Antonio Bachiller y Morales.

Tras la muerte de Antonio Bachiller y Morales, en 1889, José Martí le dedicó un extenso artículo en la revista El Avisador Hispanoamericano. En él, el Apóstol hizo mención a la mayoría de los libros publicados por quien se considera el padre de la bibliografía cubana. Sobre uno de ellos, dijo:

“Daban las tres, cuando el trineo del lechero madrugador sujeta en la nieve de la puerta las campanillas; y ya estaba a su mesa, sin que el frío le arredrara, componiendo su Guía de Nueva York…”.

El libro

Guía de la ciudad de Nueva York. Por A. B. M. Nueva York, N. Ponce de León, 23 Union Square, 1872.

Este libro tuvo una segunda edición:

Guía de la ciudad de Nueva York y sus alrededores, 2ª edición corregida y aumentada, Imprenta i Librería de N. Ponce de León, New York, 1876.

El autor

Antonio Bachiller Morales (1812-1889) fue un historiador, bibliógrafo y escritor cubano. Cursó estudios en el Seminario de San Carlos. Se graduó de Bachiller en Leyes en la Universidad de La Habana en 1832. Fue electo Socio de Mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1835, por la obtención del primer premio en un concurso sobre la exportación de tabaco en rama. Alcanzó la licenciatura en Derecho Canónico (1837) y en Derecho Civil (1838). Se le nombró sustituto en la cátedra de Derecho Canónico, aún sin estar graduado. En 1842 se le designó catedrático de Derecho Natural y de Fundamentos de Religión. Fue Decano de la Facultad de Filosofía.

Trabajó como abogado y desempeñó varios cargos oficiales. Formó parte del Liceo de La Habana y presidente de su Sección de Literatura. En 1863 fue director del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Emigró a los Estados Unidos en 1869 por temor a la represión colonial y regresó en 1878. Desarrolló una intensa labor periodística en publicaciones cubanas y de numerosos países. Se le reconoce como el padre de la ciencia bibliográfica cubana.

Su obra escrita fue muy extensa e incluyó Fábulas literarias y morales (1839), Elenco de proposiciones de Economía Política (1841), Antigüedades americanas (1845), Prontuario de agricultura general para el uso de los labradores y hacendados de la Isla de Cuba (1856), Elementos de la Filosofía del Derecho o Curso de Derecho Natural (1857), Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la Isla de Cuba (1859-1861, 3 vol.), Guía de la ciudad de Nueva York (1872), Cuba primitiva (1880), Disquisición crítico-histórica sobre el aje y las batatas de Cuba (1882), Cuba: monografía histórica que comprende desde la pérdida de La Habana hasta la restauración española (1883) y Los negros (1887), entre otros libros.

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