Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, encabezó este viernes un intercambio con representantes de las formas de gestión no estatal en Matanzas, acompañado por Mario Felipe Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, y Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia.

El encuentro propició el diálogo entre las autoridades y los representantes del sector privado para examinar cuestiones relacionadas con el desempeño de estos actores económicos, su contribución a la actividad productiva y comercial del territorio y los desafíos que enfrenta su articulación con el sistema empresarial estatal.

Uno de los asuntos abordados fue la bancarización, proceso que forma parte de las transformaciones del sistema financiero cubano y que busca incrementar la utilización de los canales electrónicos, favorecer las operaciones mediante transferencias y otros medios de pago digitales, y reducir la dependencia del efectivo.

La implementación de este proceso supone también desafíos para los actores económicos, entre ellos la disponibilidad de servicios bancarios, la infraestructura tecnológica, el acceso a efectivo y la necesidad de garantizar condiciones para el desarrollo de las operaciones comerciales.

El intercambio tiene lugar en un contexto de actualización del modelo económico cubano, marcado por la implementación de 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas por el Gobierno, que incluyen cambios en el funcionamiento empresarial, la descentralización de facultades y nuevas modalidades de articulación entre los sectores estatal y no estatal.

En Matanzas, estos asuntos adquieren particular importancia por el papel de las formas de gestión no estatal en la comercialización de bienes y servicios, la generación de empleo y el abastecimiento a la población.

La jornada permitió exponer inquietudes, compartir criterios e identificar dificultades que requieren atención institucional, en busca de alternativas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los diferentes actores económicos.

Yunielis Moliner Isasi/ Tomado de Radio 26

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