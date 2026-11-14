Cuba Matanzas social tvyumuri

Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Formas de gestión no estatal #Intercambios #Matanzas #TV Yumurí

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, encabezó este viernes un intercambio con representantes de las formas de gestión no estatal en Matanzas, acompañado por Mario Felipe Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, y Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia.

El encuentro propició el diálogo entre las autoridades y los representantes del sector privado para examinar cuestiones relacionadas con el desempeño de estos actores económicos, su contribución a la actividad productiva y comercial del territorio y los desafíos que enfrenta su articulación con el sistema empresarial estatal.

Uno de los asuntos abordados fue la bancarización, proceso que forma parte de las transformaciones del sistema financiero cubano y que busca incrementar la utilización de los canales electrónicos, favorecer las operaciones mediante transferencias y otros medios de pago digitales, y reducir la dependencia del efectivo.

 

 

 

 

 

La implementación de este proceso supone también desafíos para los actores económicos, entre ellos la disponibilidad de servicios bancarios, la infraestructura tecnológica, el acceso a efectivo y la necesidad de garantizar condiciones para el desarrollo de las operaciones comerciales.

El intercambio tiene lugar en un contexto de actualización del modelo económico cubano, marcado por la implementación de 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas por el Gobierno, que incluyen cambios en el funcionamiento empresarial, la descentralización de facultades y nuevas modalidades de articulación entre los sectores estatal y no estatal.

En Matanzas, estos asuntos adquieren particular importancia por el papel de las formas de gestión no estatal en la comercialización de bienes y servicios, la generación de empleo y el abastecimiento a la población.

La jornada permitió exponer inquietudes, compartir criterios e identificar dificultades que requieren atención institucional, en busca de alternativas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los diferentes actores económicos.

Yunielis Moliner Isasi/ Tomado de Radio 26

Post Views: 13

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Salud social tvyumuri

Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

Redacción TV Yumurí
tvyumuri Videos

Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Salud social tvyumuri

Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

tvyumuri Videos

Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Cuba Matanzas social tvyumuri

Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

Cultura tvyumuri

Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios