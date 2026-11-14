Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios

Jovellanos.- La Dirección de Cultura de este municipio celebra con satisfacción los resultados de sus escritores Rododeyne Menocal, Yodimir Cárdenas, Noel Oliva, Domingo Díaz Soa y Yanet Almagro, premiados en el Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios, en los géneros de cuento y poesía infantil, décima, cuento para adultos y teatro. El talento de Jovellanos también se inscribe.

Cada reconocimiento representa horas de creación, sensibilidad, entrega y compromiso con la palabra. Detrás de cada obra hay personas que defienden la imaginación, preservan nuestra identidad y enriquecen la vida cultural de nuestro municipio. Los cinco escritores premiados demostraron que en Jovellanos hay talento, inspiración y mucho que contar desde la literatura y el arte.

Como institución, la Dirección de Cultura de Jovellanos cree que reconocer a sus creadores, acompañar sus proyectos y visibilizar sus resultados también es hacer cultura. El desarrollo cultural de Jovellanos se construye con su gente, con quienes crean, enseñan, comparten y mantienen viva la expresión artística desde cada espacio. Esa labor merece el aplauso de la comunidad.

A nuestros escritores, gracias por representar a Jovellanos. ¡Felicidades! Sus logros también son una alegría para nuestra comunidad. La cultura también construye futuro.

YannierDelgado Díaz / Tomado de Radio 26

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