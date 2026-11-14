Cultura tvyumuri

Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Escritores #Jovellanos #Matanzas #TV Yumurí

Jovellanos.- La Dirección de Cultura de este municipio celebra con satisfacción los resultados de sus escritores Rododeyne Menocal, Yodimir Cárdenas, Noel Oliva, Domingo Díaz Soa y Yanet Almagro, premiados en el Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios, en los géneros de cuento y poesía infantil, décima, cuento para adultos y teatro. El talento de Jovellanos también se inscribe.

Cada reconocimiento representa horas de creación, sensibilidad, entrega y compromiso con la palabra. Detrás de cada obra hay personas que defienden la imaginación, preservan nuestra identidad y enriquecen la vida cultural de nuestro municipio. Los cinco escritores premiados demostraron que en Jovellanos hay talento, inspiración y mucho que contar desde la literatura y el arte.

Como institución, la Dirección de Cultura de Jovellanos cree que reconocer a sus creadores, acompañar sus proyectos y visibilizar sus resultados también es hacer cultura. El desarrollo cultural de Jovellanos se construye con su gente, con quienes crean, enseñan, comparten y mantienen viva la expresión artística desde cada espacio. Esa labor merece el aplauso de la comunidad.

A nuestros escritores, gracias por representar a Jovellanos. ¡Felicidades! Sus logros también son una alegría para nuestra comunidad. La cultura también construye futuro.

YannierDelgado Díaz / Tomado de Radio 26 

Post Views: 12

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Salud social tvyumuri

Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

Redacción TV Yumurí
tvyumuri Videos

Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Redacción TV Yumurí
Cuba Matanzas social tvyumuri

Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Salud social tvyumuri

Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

tvyumuri Videos

Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Cuba Matanzas social tvyumuri

Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

Cultura tvyumuri

Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios