Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez se ha convertido en sede de la formación práctica de nuevas ediciones del Curso de Expertos en Cuidados Paliativos, a partir de un convenio de colaboración entre instituciones académicas y científicas de Cuba y España.

La formación especializada en Cuidados Paliativos abre una nueva etapa en Matanzas con la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez y la Fundación de Bioética – Instituto de Consulta y Especialización en Bioética de España, en el marco de la colaboración académica vinculada a la Universidad CEU San Pablo.

El acuerdo fue suscrito por la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, Dra. Diana Vargas Carnot; la profesora María Dolores Espejo Arias, en representación de la Fundación de Bioética, y la directora del Hospital Faustino Pérez, Dra. Taymi Martínez Naranjo. Como parte de esta alianza, la Unidad de Cuidados Paliativos de la institución hospitalaria acogerá la preparación práctica de las próximas ediciones del Curso de Expertos en Cuidados Paliativos.

La iniciativa permitirá dar continuidad a un proceso de formación que cuenta con el respaldo de los materiales docentes donados por la Fundación de Bioética. A partir de ahora, el curso será coordinado por la profesora Clara Laucirica Hernández y su titulación estará a cargo de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, lo que fortalece las capacidades académicas y asistenciales del territorio en esta área de la medicina.

La firma del convenio tiene lugar después de una intensa semana de convivencia académica y humana, marcada por el intercambio de conocimientos, experiencias profesionales y reflexiones éticas en torno al acompañamiento de las personas que transitan la etapa final de la vida.

Durante las jornadas, docentes y profesionales del ámbito asistencial compartieron herramientas, vivencias y saberes construidos junto a pacientes y familiares, profundizando en la importancia de ofrecer una atención que integre el conocimiento científico, la sensibilidad, la escucha y el respeto a la dignidad y voluntad de cada persona.

Desde la Unidad de Cuidados Paliativos expresaron su agradecimiento a los profesores, especialistas y compañeros que hicieron posible este encuentro, así como a la Universidad CEU San Pablo y a la Fundación de Bioética por propiciar un espacio donde la excelencia académica y el compromiso ético se encuentran al servicio de la formación profesional.

La experiencia compartida deja aprendizajes, vínculos y una responsabilidad que trasciende las aulas: contribuir a que cada paciente reciba cuidados respetuosos, integrales y humanizados, y que ninguna persona ni su familia tengan que afrontar en soledad el camino que acompaña el final de la vida.

Con este convenio, el Hospital Faustino Pérez consolida su participación en la formación de expertos en Cuidados Paliativos y proyecta hacia nuevas generaciones de profesionales una cultura del cuidado sustentada en la ciencia, la ética y la humanidad.

Tomado del perfil en Facebook de la institución de salud.

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