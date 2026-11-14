Pronostican arranque de la Guiteras para el próximo lunes

Ponchaduras en el economizador, en el recalentador de alta temperatura y en área de la nodriza, son los defectos detectados hasta el momento, tras la inspección de la caldera de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino comentó a Radio 26 que junto a la solución de la avería en el economizador, el elemento de mayor deterioro en la planta, se acometen alrededor de 180 tareas correctivas, con el apoyo de la Unidad Central de Reparaciones y brigadas de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas del occidente.

Esta es la vigésimo octava salida de la central térmica matancera en lo que va de año y según trascendidos se cuenta con los recursos esenciales para acometer la nueva intervención del economizador, un elemento que será construido en la nación con vistas al mantenimiento general.

No obstante, el pronóstico por el momento indica, a pesar de los retos innegables que impone la obsolescencia, la posibilidad de que la Guiteras inicie el arranque en las primeras horas del próximo lunes.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26

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