Matanzas

Reconocen en Colón a combatientes del Comando 6

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Comando 6 de Bomberos #Matanzas #Minint

Una aparente tranquilidad puede reinar en el Comando 6 de Bomberos del municipio de Colón. Una llamada telefónica activa la alarma y pone en disposición combativa a la dotación ante el inminente peligro de siniestro.

Explica Alexey Chávez Martínez, Segundo Jefe del Comando de Bomberos, que la dotación la integran ocho soldados, tres jefes de compañía, dos operadores, dos inspectores y un jefe de comando.

Entre ellos está el joven Robert David Rodríguez Díaz, quien casi culmina el servicio militar activo en las fuerzas del Ministerio del Interior y asegura estar preparado con lo aprendido. Afirma que las enseñanzas le servirán para la vida futura si tuviera que enfrentar situaciones en las que ha participado, como el de rescate de una persona en una presa o en incendios de grandes proporciones.

El Comando 6 de Bomberos en Colón presta servicios en el propio territorio y los municipios de Los Arabos, Martí, Perico y hasta los límites de la provincia de Villa Clara.

Las principales incidencias, según refiere Chávez Martínez, son incluyen en estos momentos la extinción de desechos sólidos o basureros incendiados, donde por su amplitud se complejizan las acciones de combatir el fuego, además de presentar materiales tóxicos que son vertidos en estos lugares, de alta peligrosidad para la salud humana.

La celebración del Día del Bombero Cubano resulta momento oportuno para reconocer a quienes con valentía combaten el peligro para salvar vidas, bienes y recursos. (ALH)

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By Iris Quintero Zulueta

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