Trump amenaza con intervención militar en Cuba antes de 2029

«Quiero resolver el asunto de Cuba antes de irme… Sin duda lo consideraría, sí», dijo a un medio occidental, al ser cuestionado sobre si aprobaría una campaña militar contra La Habana.

Trump ha señalado en varias ocasiones que La Habana está «al borde del colapso» y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.

En enero de este año, la Casa Blanca autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen a Cuba de petróleo.

Además, declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.

Ante este escenario, el gobierno cubano ha reiterado en diversas oportunidades, su rechazo a cualquier injerencia y ha denunciado el impacto del bloqueo, el cerco energético y las sanciones que afectan a la población. (ALH)

Tomado de Cubadebate