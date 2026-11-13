Vietnam vivirá temporada del Ballet Nacional de Cuba

Se trata de dos carteleras, primero del 8 al 9 de diciembre se presentará el programa “Ballet Cuba–Una Gala de Obras Maestras del Ballet”, que incluye fragmentos de danza clásica y el estilo distintivo de la escuela de ballet cubana, añadió en su página la institución ubicada en el centro de esta capital y la más importante de su tipo en el país.

“El programa presenta fragmentos excepcionales de renombradas obras de ballet, permitiendo al público descubrir la belleza de la danza clásica a través de una técnica magistral, un lenguaje corporal expresivo y cautivadoras historias en escena» bajo la dirección de Viengsay Valdés.

Uno de los momentos culminantes es Carmen, un ballet creado por el coreógrafo Alberto Alonso, inspirado en la novela de Prosper Mérimée y la famosa ópera de Georges Bizet.

El teatro de la Ópera Ho Guom destacó que el Ballet Nacional de Cuba (BNC), con más de 75 años de historia, ha dejado huella en numerosos escenarios internacionales con un estilo que combina técnicas de ballet clásico con la identidad cultural cubana.

Posteriormente, el 11 y el 12 de diciembre, se presentará el programa “Cuba Ballet–Don Quijote”, que transportará al público a una de las obras maestras del ballet más famosas del mundo, inspirada en la obra cumbre de la literatura española, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes.

Con vibrantes coreografías, técnicas de interpretación magistrales y la riqueza de la cultura española, el programa promete una experiencia artística única para el público de Hanoi, expresó la fuente.

El ballet Don Quijote narra la historia de amor entre Kitri y el barbero Basilio, con la aparición del caballero Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Situaciones humorísticas, desafíos inesperados y el anhelo de un amor libre dan vida a una obra teatral vibrante, cautivadora y emotiva, añadió.

Con la brillante música del compositor Ludwig Minkus, la versión de Don Quijote del Ballet Nacional de Cuba lleva el sello artístico de la leyenda del ballet Alicia Alonso, con coreografía de Marta García y María Elena Llorente, heredando la esencia de las versiones clásicas de Marius Petipa y Alexander Gorsky.

La obra destaca por su combinación de técnica de ballet clásico y danzas con influencias españolas.

Para cada función el teatro de la Ópera Ho Guom dispuso la venta de 745 entradas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina