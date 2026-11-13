Llega a Matanzas donativo de prótesis mamaria

Más de 700 mujeres mastectomizadas se beneficiarán en Matanzas de un donativo de prótesis mamarias externas, prendas especiales y otros accesorios destinados a mujeres operadas de cáncer de seno.

Entre los recursos figuran prótesis externas de silicona, para uso posoperatorio, sostenes especiales, ropa interior adaptada, pelucas, trajes de baño diseñados para utilizar estos aditamentos, vestidos, camisas, pantalones, cojines para aliviar el dolor, entre otros materiales y diversos agregados.

Todo lo recibido tributa a la imagen corporal de la paciente y a su autoestima, expresó la sicóloga Lena Alonso Triana, coordinadora del proyecto Amazonas de la Esperanza, creado precisamente con esos fines.

Reiteró que la contribución responde al propósito de brindar apoyo material y emocional a las mujeres que han atravesado una mastectomía, favorecer su autocuidado y acompañar su recuperación desde una perspectiva integral.

Manifestó contar con grupos de apoyos en varios de los 13 municipios de la provincia, entre ellos Colón, Jagüey Grande, Cárdenas y la ciudad de Matanzas, para cumplir con los propósitos de llevar bienestar, algo posible, ponderó, gracias a la fundación holandesa Prótesis de Mama para Alas por la Vida, con la que mantenemos alianzas hace tiempo y desde entonces año por año, como sucedió ahora, nos donan tan valioso recursos.

Alonso Triana agradeció a la fundación y también al proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba, cooperación que facilitó recibir el envío en predios matanceros, momento en el que participaron, además, estudiantes de Medicina, trabajadores de Servicios Generales especialistas de la consulta multidisciplinaria, según publicó el perfil en Facebook del hospital clínico quirúrgico Faustino Pérez Hernández.

La fundación Prótesis de Mama para Alas por la Vida, presidida por Liny van der Heijden y con Peter van der Heijden como tesorero, mantiene desde hace más de 18 años una labor de apoyo a las mujeres cubanas afectadas por el cáncer de mama, agregó la publicación.

“Su colaboración con el Proyecto Amazonas de la Esperanza constituye una alianza sostenida de cooperación y solidaridad”. (ALH)