Cuba

Afectación de 1930 MW en horario pico del viernes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Economía #Electricidad #Energía #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #parques solares fotovoltaicos #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1920 MW a las 19:00 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 2220 MWh, con 345 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La nota agrega que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 900 MW, la demanda 2142 MW con 1245 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Entre tanto, se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 283 MW.

Se pronostica que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 900 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1900 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1930 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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