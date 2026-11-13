Mundo

Cuba ratifica derecho del pueblo saharui a libre determinación

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario ##ONU #Pueblo saharui #Sáhara Occidental #Washington

Frente a los intentos de perpetuar la ocupación del Sahara Occidental e imponer soluciones contrarias al Derecho Internacional, Cuba exigió hoy en la ONU el respeto irrestricto al derecho del pueblo saharaui a su libre determinación.

Durante el debate plenario sobre el uso del veto en el Consejo de Seguridad, celebrado en virtud de la resolución 76/262, el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Ernesto Soberón Guzmán, ratificó igualmente la invariable solidaridad con ese pueblo.

Denunció que, tras más de seis décadas, el Sahara Occidental continúa pendiente de descolonización, pese a las numerosas resoluciones de la ONU y la Unión Africana que reconocen los derechos legítimos del pueblo saharaui.

El diplomático cubano rechazó los intentos de imponer, con el respaldo de Estados Unidos, los intereses de la potencia ocupante mediante iniciativas que desconocen la voluntad soberana de los saharauies.

Subrayó que ninguna propuesta unilateral de autonomía que excluya el ejercicio efectivo de la libre determinación puede constituir una solución justa y duradera, ni servir de fundamento para legitimar la ocupación territorial.

El embajador Soberón Guzmán condenó el saqueo de los recursos naturales, terrestres y marítimos del Sahara Occidental por la ocupación marroquí, y enfatizó que estas riquezas deben destinarse al bienestar y desarrollo de su legítimo pueblo, en lugar de alimentar ambiciones expansionistas.

Reiteró además el respaldo de Cuba a una solución política definitiva, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sin condicionamientos y conforme a la Carta de la Organización.

En ese sentido, destacó la necesidad de un diálogo de buena fe entre todas las partes involucradas, incluido el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, que garantice el pleno ejercicio de su derecho a decidir libremente su futuro.

El representante permanente de Cuba ratificó el compromiso histórico e invariable de su país con la causa saharaui y advirtió que la descolonización seguirá siendo una tarea inconclusa mientras persista la privación de este derecho fundamental.

“La descolonización no será una realidad mientras un solo pueblo permanezca privado de su derecho a decidir libremente su destino”, sentenció. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 51

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Mundo

Deportaciones récord por ofensiva migratoria de Trump

Redacción TV Yumurí
Mundo

Papa León XIX en Perú

Redacción TV Yumurí
Mundo tvyumuri

León XIV inicia hoy intensa visita a Perú

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Salud social tvyumuri

Matanzas fortalece la formación de expertos en Cuidados Paliativos con alianza académica internacional 

tvyumuri Videos

Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Cuba Matanzas social tvyumuri

Intercambian en Matanzas con representantes de las formas de gestión no estatal

Cultura tvyumuri

Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios