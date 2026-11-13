Cuba ratifica derecho del pueblo saharui a libre determinación

Durante el debate plenario sobre el uso del veto en el Consejo de Seguridad, celebrado en virtud de la resolución 76/262, el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Ernesto Soberón Guzmán, ratificó igualmente la invariable solidaridad con ese pueblo.

Denunció que, tras más de seis décadas, el Sahara Occidental continúa pendiente de descolonización, pese a las numerosas resoluciones de la ONU y la Unión Africana que reconocen los derechos legítimos del pueblo saharaui.

El diplomático cubano rechazó los intentos de imponer, con el respaldo de Estados Unidos, los intereses de la potencia ocupante mediante iniciativas que desconocen la voluntad soberana de los saharauies.

Subrayó que ninguna propuesta unilateral de autonomía que excluya el ejercicio efectivo de la libre determinación puede constituir una solución justa y duradera, ni servir de fundamento para legitimar la ocupación territorial.

El embajador Soberón Guzmán condenó el saqueo de los recursos naturales, terrestres y marítimos del Sahara Occidental por la ocupación marroquí, y enfatizó que estas riquezas deben destinarse al bienestar y desarrollo de su legítimo pueblo, en lugar de alimentar ambiciones expansionistas.

Reiteró además el respaldo de Cuba a una solución política definitiva, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sin condicionamientos y conforme a la Carta de la Organización.

En ese sentido, destacó la necesidad de un diálogo de buena fe entre todas las partes involucradas, incluido el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, que garantice el pleno ejercicio de su derecho a decidir libremente su futuro.

El representante permanente de Cuba ratificó el compromiso histórico e invariable de su país con la causa saharaui y advirtió que la descolonización seguirá siendo una tarea inconclusa mientras persista la privación de este derecho fundamental.

“La descolonización no será una realidad mientras un solo pueblo permanezca privado de su derecho a decidir libremente su destino”, sentenció. (ALH)

Tomado de Prensa Latina