León XIV llega a la Amazonía peruana

El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Pucallpa, en la Amazonía peruana, tras su paso por la ciudad andina de Cusco. Es el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú. En la ciudad selvática se reunió con pueblos indígenas y tiene previsto celebrar la primera misa de un papa en la Amazonía peruana.

En Cusco, el papa de 71 años enfrentó su prueba física más dura desde que fue operado de un cáncer de pulmón. La antigua capital inca está a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, una altura que deja sin aliento a muchos visitantes.

En Pucallpa, el XIV condenó enérgicamente lo que llamó la explotación de la selva amazónica e instó a los católicos a oponerse «con perseverancia» a la deforestación y la contaminación causadas por la producción de oro y petróleo en la selva tropical más grande del mundo.

Fue la jornada más exigente de su gira por Sudamérica. Comenzó en Chiclayo, en el norte del país, donde durante dos días el papa reunió a cientos de miles de personas en la diócesis que encabezó como obispo durante ocho años. Temprano partió hacia Cusco, donde presidió dos actos.

El pontífice aterrizó a las 14:30 hora local (19:30 GMT) en el aeropuerto David Abensur Rengifo de Pucallpa. Lo recibieron autoridades regionales, religiosas y de las fuerzas de seguridad, que le entregaron artesanías locales.

Los médicos del papa han dicho que el cáncer estaba localizado y no se había extendido, y que no necesitará más tratamiento.

Según los expertos, el papa no corre ningún peligro especial durante el viaje, pero que puede necesitar tomar descansos o usar oxígeno suplementario, como hacen muchos viajeros.

Viajar a gran altitud unas semanas después de una cirugía de pulmón no es inusual, dijo el Dr. Stephen Cassivi, profesor de cirugía torácica en la Clínica Mayo, un centro médico estadounidense sin fines de lucro.

La última escala

En Cusco, niños con gorros andinos rojos y blancos, ponchos de colores vivos y polleras bordadas recibieron al papa cuando bajó del avión en Cusco. Es la última escala de un intenso viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú.

Después subió cientos de metros más hasta Sacsayhuamán, una enorme fortaleza de piedra que corona una colina sobre Cusco. Allí se reunieron grupos de músicos y danzantes rituales de distintos puntos de los Andes para un servicio de oración.

Toda la agenda del día se sigue de cerca en busca de señales de que su recuperación va por buen camino.

Su regreso al país incluyó reencuentros emotivos en Chiclayo, donde fue obispo, y repetidas referencias a Perú, al que describió como su patria adoptiva.

Tomado de Cubadebate



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