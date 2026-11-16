La Guiteras supera con éxito la prueba hidráulica y se prepara para el arranque

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras superó con éxito la prueba hidráulica a 120 Bar sin registrar fugas, un paso decisivo dentro del protocolo previo al arranque de la instalación. Tras el resultado satisfactorio, se procedió al retiro de los andamios y al inicio del cierre de la caldera, según informó la propia entidad a través de sus canales oficiales.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico de la planta, confirmó que, desde el primer registro que se cierra, se cumplió con éxito el protocolo de las pruebas hidráulica y neumática, así como el control metalográfico de las soldaduras. «Domingo de tensión que termina en buena noticia», resumió la termoeléctrica en su reporte.

Concluida la fase de pruebas, el cierre de accesos y la terminación de las labores tomarán casi dos horas. Posteriormente se procederá al encendido de la caldera, un proceso que se extenderá hasta alcanzar la sincronización, la cual podría producirse en las primeras horas de la mañana del lunes.

La brigada de arranque se encuentra lista para acompañar esta nueva etapa, que acerca a la Antonio Guiteras a su reincorporación al Sistema Eléctrico Nacional.

Tomado de Cubadebate

Post Views: 40