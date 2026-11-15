Inauguran primer Mercado de Barrio en Bermejas

Los pobladores de Bermejas cuentan desde este domingo con un nuevo espacio para acceder a productos y servicios, tras la inauguración del Mercado de Barrio «La Providencia», el primero de su tipo en el municipio de Unión de Reyes.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Yaneisy Fuentes López, primera Secretaria del Partido en el territorio, quien realizó el corte de la cinta que dejó oficialmente abierto el establecimiento.

Una de las novedades que distingue al mercado es la incorporación de diferentes pasarelas electrónicas para efectuar los pagos, facilidad que ofrece mayor comodidad a los clientes y favorece el empleo de las herramientas digitales en las operaciones comerciales.

La puesta en funcionamiento de este centro amplía las alternativas de comercialización en la localidad y acerca los servicios a la comunidad, en correspondencia con las necesidades de sus habitantes.

Con «La Providencia», Bermejas incorpora una nueva opción para sus pobladores y Unión de Reyes da un paso en la diversificación de los espacios destinados a la actividad comercial.

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