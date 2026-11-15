Más que para Matanzas: valiosa cooperación Cuba-Italia en Salud

La cobertura de atención ampliada a pacientes procedentes de seis provincias evidencia que el servicio de Tomografía Axial Computarizada (TAC) del Hospital Faustino Pérez alcanza resultados significativos en 10 meses de funcionamiento, como resultado de cooperación entre Cuba e Italia.

El uso del equipamiento multicorte, donado por el Centro Aktis, de Marano di Napoli, Italia, fortalece la capacidad asistencial con un total de 20 mil 086 estudios realizados a 15 mil 512 pacientes en el período comprendido desde su puesta en marcha el 6 de enero hasta el 13 de noviembre reciente.

En la página oficial en Facebook de la institución, se especifica que entre los atendidos en el centro con la oportuna tecnología se incluyen pacientes, además de los de Matanzas, procedentes de La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Pinar del Río y Cienfuegos.

Oncología, Neurología, Neurocirugía y Neumología figuran entre las especialidades con mayor demanda de estos estudios, lo que evidencia la importancia del equipamiento en el diagnóstico, seguimiento y atención de enfermedades de elevada complejidad.

Resalta la publicación que desde abril de este año, el servicio incorporó dos prestaciones de alta especialización: la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC, con 168 procedimientos realizados, y la planificación oncológica para radioterapia mediante TAC de simulación, que registra 160 planificaciones.

Las prestaciones incorporadas amplían las posibilidades de diagnóstico histológico y planificación terapéutica de los pacientes, y ello favorece la continuidad de la atención especializada dentro del propio Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, no excento de los retos socioeconómicos que afronta el país.

Se anuncia en el propio post que la institución se prepara para incorporar próximamente el servicio de Angiotomografía Computarizada (Angio-TC), gracias a la donación de una bomba de inyección de contraste realizada por el grupo Esperanza Nueva Suiza.

Foto: Tomada del Facebook del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez

Yenli Lemus Domínguez/ ACN

Post Views: 64