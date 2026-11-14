La Empresa de Servicios Constructivos Marzo desarrolla estrategias de encadenamiento productivo para sostener sus principales líneas de trabajo, entre ellas la fabricación de ataúdes y tableros.

La entidad apuesta por la integración con otros actores económicos y el aprovechamiento de sus propios recursos para garantizar la continuidad de las producciones.

Ante la carencia inicial de equipamiento, la empresa asumió la adquisición de maquinarias necesarias para desarrollar sus actividades. Entre ellas destaca el aserrío, donde se procesa la madera destinada a la fabricación.

“Cuando iniciamos el proceso de encadenamiento, la fábrica carecía de equipamiento y maquinaria para poder trabajar. En ese período asumimos la adquisición de esos recursos”, señaló Fidelmi Marzo Mendoza, administrador general de la Mipyme.

La disponibilidad de materia prima resulta fundamental para cumplir los compromisos productivos. La madera llega a través de la Empresa Forestal, mediante el plan de la economía. Además, la entidad establece acuerdos con productores directos y Cooperativas de Créditos y Servicios para garantizar este recurso.

Miguel Cárdenas Viera, jefe de Producción de la Mipyme, explicó que el plan contempla la fabricación de 350 ataúdes y 150 tableros, en correspondencia con las necesidades de la entidad a la que prestan servicios.

El trabajo de la Empresa de Servicios Constructivos Marzo muestra la importancia de los encadenamientos productivos para respaldar la actividad industrial y mantener sus producciones.

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