El poemario «Algunas férreas noticias» del autor villaclareño Geovannys Manso mereció del Premio José Jacinto Milanés de Poesía 2026.

El certamen que convoca la filial matancera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, contó con un jurado integrado por los escritores Nelson Simón, Yunier Riquenes y Pablo G. Lleonart.

Lleonart explicó que, entre las 45 obras presentadas, se decidieron por «Algunas férreas noticias» por sus múltiples referencias universales con toques de cubanía.

«Desde una escritura autobiográfica de referentes universales de la cultura general como pueden ser James Joy, Robert Frost y también de la cultura cubana como puede ser Lezama Lima y Raúl Hernández Novas, articula un recorrido por la realidad cubana del hoy, de la Cuba de hoy, a partir de esos referentes universales. Siempre desde un sentido profundo y hondo de lo que es la poesía cubana y su tradición», abordó.

De igual forma entregaron menciones a las obras «Una pregunta para Emily Bowen» de Majuel Eduardo Jiménez Mendoza y «El corte del atún» de Raúl Leyva Pupo.

Durante la jornada, en la casa social de la UNEAC yumurina, dieron a conocer los resultados de las becas de creación «Juan Francisco Manzano» y «Santa Camila de La Habana Vieja».

Cada año el Premio José Jacinto Milanés de Poesía convoca a poetas de toda la Isla. Su prestigio consiste en mantener vivo el legado de una de las grandes voces del romanticismo en Cuba, a la vez que reconoce e impulsa a nuevos escritores.

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 11