En el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, de Matanzas, funciona una consulta multidisciplinaria para la atención a pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. El servicio reúne a profesionales de diferentes especialidades para evaluar cada caso, organizar los estudios diagnósticos y determinar las conductas médicas.

La Dra. Anairis Herrera Suárez, especialista de primer grado en Medicina Interna y segundo grado en Oncología, explicó que la consulta sesiona todos los lunes, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el área de consulta externa.

“En esa consulta se revisa al paciente con toda la historia, los antecedentes y las condiciones en que se sospecha la enfermedad. Además, se organizan los estudios que permiten confirmar o descartar que se trate de un cáncer de pulmón”, afirmó Herrera Suárez.

La especialista precisó que el diagnóstico requiere confirmación mediante biopsia, procedimiento que puede realizarse por diferentes vías, entre ellas la broncoscopia, los estudios citológicos del esputo y las biopsias por punción.

Una vez confirmado el proceso maligno, comienza una segunda etapa de atención. El Dr. Lasandry Alonso Lemus, especialista de primer grado en Oncología Clínica y en Medicina General Integral, señaló que el equipo determina el estadio de la enfermedad para seleccionar el tratamiento más adecuado.

“Se selecciona el protocolo, que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o quimioterapia concurrente con radiaciones. Una vez terminado el tratamiento específico, el paciente es evaluado nuevamente mediante una tomografía computarizada, en la que se compara el estudio inicial con los resultados posteriores”, agregó Alonso Lemus.

El seguimiento incluye consultas periódicas, análisis de sangre y estudios imagenológicos, generalmente cada tres meses. La atención también contempla el acompañamiento psicológico y la comunicación con los pacientes y sus familiares durante las diferentes etapas de la enfermedad.

Cuando las condiciones físicas impiden continuar con tratamientos oncológicos específicos, el equipo valora otras alternativas de atención. En estos casos, el hospital cuenta con un servicio de cuidados paliativos, destinado a ofrecer atención especializada.

“Con el apoyo de los psicólogos se le explica al paciente y a la familia cuál es su condición. Una de las opciones que tenemos en el hospital es el servicio de cuidados paliativos, donde se evalúa si necesita asistencia hospitalizada y se determinan los cuidados que requiere”, afirmó la Dra. Anairis Herrera Suárez.

Desde la sospecha inicial hasta las etapas más avanzadas de la enfermedad, la consulta multidisciplinaria articula el trabajo de diferentes especialidades para ofrecer seguimiento médico y atención a las necesidades de los pacientes con cáncer de pulmón.

Post Views: 3