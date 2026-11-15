Armando Carnot cien años después (VIII y final): los polvos del tiempo

Armando Carnot ha estado presente en Matanzas durante cien años.

Inmediatamente después de la muerte de Armando Carnot el 20 de septiembre de 1926, comenzó el culto a su memoria. No podía ser de otra forma. Como médico y político, esferas fundamentales de su desempeño vital, fue singularmente ejemplar. La probidad que demostró como alcalde de Matanzas y la generosidad que le caracterizó en la asistencia a los más desfavorecidos, no podía ser olvidada.

Una de las primeras acciones fue la petición de apoyo financiero para su familia. Contrario a la suposición generalizada acerca de los políticos cubanos antes de 1959, la familia de Armando Carnot quedó, tras su muerte, desamparada económicamente. Esa fue la suerte que le correspondió a su anciana madre, su esposa y sus cinco hijos.

Un día de homenaje

Una de las realizaciones iniciales en su memoria fue la creación del “Día Carnot”, que se debía celebrar el 21 de octubre, según dio a conocer el Diario de la Marina el 26 de septiembre de 1926. La intención era honrar la memoria del destacado médico y político, mediante una colecta pública que diera

“…oportunidad al pueblo a que pueda testimoniar a la viuda y los hijos de Armando, su cariño y su gratitud”.

Para lograrlo

“…en cada calle en cada barrio, habrá oficinas, mejor dicho, puestos o colegios, en que se recibirán óbolos del pueblo”. “A todo el que se llegue a cada una de esas mesas para dar su tributo, sea cual fuere, desde un nikel hasta la más elevada suma, se le extenderá un recibo por la comisión que ocupe dicha mesa, teniendo dicho recibo el retrato del doctor Carnot”.

Para coordinar esta acción se creó el llamado Comité Pro-Carnot, fundado el 2 de octubre de 1926. Lo presidió el gobernador provincial Juan Gronlier, con el senador Manuel Vera como vicepresidente. Tuvo además un tesorero, un secretario y varios vocales. El objetivo que se trazó fue

“…llevar a efecto la colecta en favor de la viuda e hijos del ilustre médico desaparecido”.

Con ese fin se imprimieron y repartieron talonarios para dejar constancia de los donativos recibidos. Entre los primeros, estuvieron cien pesos de Conrado W. Massaguer, director de la revista Social. Se enviaron a los miembros del Congreso de la República y a los médicos matanceros. El talonario número 1 lo recibió Carlos de la Rosa, vicepresidente de la República. También se supo que se invitó al presidente Gerardo Machado a participar de la colecta.

Al cumplirse el primer mes de la muerte de Armando Carnot, se realizó la siguiente iniciativa:

“En todos los barrios de la ciudad y casas que se fijarán oportunamente, habrá comisiones de señoras que venderán unos votos, que se denominarán «ofrenda a Carnot», que valdrán diez centavos y que adquiridos por el pueblo en el número que cada uno guste, serán depositados en unas urnas a cargo de dichas damas”.

Por último, según el corresponsal del Diario de la Marina:

“Nadie, nadie quedará en Matanzas ese día sin depositar una ofrenda que sea en las urnas de las que saldrá la educación, el bienestar y tranquilo futuro de la viuda y los hijos del doctor Armando Carnot”.

Días después, se informó que el Comité Pro-Carnot había dirigido una comunicación a la Federación Médica de Cuba para recabar su apoyo a la colecta pública iniciada. Lo mismo hicieron con el empresario Milton S. Hershey. También se dio a conocer que el Día Carnot, fecha marcada para la recaudación masiva de los fondos, se había trasladado de fecha, del 21 de octubre al 21 de noviembre de 1926.

El primer monumento

A partir de 1927, la casa donde nació Armando Carnot fue objeto de peregrinación por sus admiradores agradecidos. Tres años después de su deceso, el 20 de septiembre de 1929, el homenaje quedó perpetuado en mármol y bronce. Así lo destacó Manolo Jarquín en el Diario de la Marina:

“Bueno para todos, servicial, complaciente, gran corazón y gran conciencia, derramó a raudales los conocimientos de su ciencia salvando vidas por doquier, arrancando a la parca, presas que parecían ya suyas, conservando a padres, hijos, a hijos, madres, a madres esposos”. “Fue Armando a más del médico sapiente, el ángel bueno de los misérrimos, de los que de todo carecían”. “Pagaba de su propio bolsillo, las recetas que hacía en las casas pobres. Les enviaba alimentos, las socorría con dinero y las consolaba con su palabra de apóstol”.

Además, añadió:

“Por eso el pueblo matancero no lo olvida ni lo olvidará, y ayer día en que se cumplía el tercer aniversario de su desaparición, acudieron a los templos sus agradecidos y hasta su tumba llegaron las flores de miles de miles de almas, en las que vive fresco el culto a su memoria”.

Entonces, informó sobre el primer monumento levantado en homenaje a la memoria de Armando Carnot:

“Una lápida conmemorativa de su nacimiento fue colocada en la casa en que viera la luz primera, «El médico de los pobres», como se le llamaba por todos”. “En ese mármol, en que se destaca en bronce la faz del bien llorado Armando, venerarán todos a quien vivió para sus semejantes, en absoluto olvido de sí mismo”.

Esa lápida de mármol, con el rostro de Armando Carnot y letras en bronce, se conserva hoy en el Museo Provincial Palacio de Junco.

Un busto en Versalles

Más de veinte años después, surgió la idea de erigir un busto a la memoria de Armando Carnot. Así lo dio a conocer el periódico yumurino El Imparcial, el 14 de septiembre de 1850, en el primer titular de la primera plana:

“Erigirán un busto al Dr. Armando Carnot en el «Parque La Concordia»”.

La noticia amplió los detalles:

“El próximo miércoles, a las 5.30 de la tarde, se llevará a efecto la colocación de la primera piedra de la base donde será colocado un busto del Dr. Armando Carnot en el parque de «La Concordia», a la entrada del simpático barrio de Versalles”. “El mencionado busto está siendo tallado por el notable y laureado escultor matancero Juan José Sicre, y la hermosa iniciativa se debe a un selecto grupo de hijos en primera línea el Dr. Jesús Marina, jefe de Despacho de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, y el ingeniero Oscar Pardiñas Royero y el Dr. Alfredo Borges, que han tenido la colaboración valiosa de Rodulfo Tardo y José Núñez Booth, prestigiosos profesores de la Escuela de Artes Plásticas de Matanzas”. “Esta bella iniciativa para honrar al Dr. Carnot Veulens, que en vida supo conquistar el nombre del «Médico de los Pobres» por su generosidad sin límite en el ejercicio de su profesión, y que fuera uno de los alcaldes más populares y queridos de la ciudad yumurina, ha sido acogida con sinceros aplausos por la sociedad en pleno, que asistirá al acto el próximo miércoles en su mejor representación”. “El programa confeccionado es el siguiente: Himno Nacional, por la Banda Municipal; bendición de la primera piedra, por S. I. Monseñor Alberto Martín Villaverde, Obispo de Matanzas; discurso por el Dr. José Russinyol y una selección musical por la banda antes mencionada”.

Sin embargo, todo parece indicar que esa noble intención no se concretó. Nada aparece en la prensa en los días posteriores a esa noticia, aunque el proyecto no quedó en el olvido. El parque dedicado a Armando Carnot se inauguró en 1954 y el autor del busto consagrado a su figura fue Juan Esnard Heydrich. De acuerdo con los datos que atesora el historiador Armando Santana, quien ha sabido salvaguardar la memoria de Carnot, fue fundido en el taller del entonces Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua.

Aún está allí, cubierto por los polvos del tiempo, el busto de Armando Carnot. Lo rodean los restos de lo que fuera un Parque Infantil, mientras que la placa de bronce con su nombre desapareció hace meses. No obstante, la ciudad ha tratado de mantener viva la vida y obra de un hombre que, hace cien años, nos dejó un ejemplo de ciencia, profesionalidad y civismo. Un ejemplo que nos es muy necesario.

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