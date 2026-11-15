Libros en José Martí (LXXXVI): El imperialismo romántico…

En 1881 José Martí elogió el libro de un escritor alemán.

La “Sección constante” que José Martí insertó en las páginas de La Opinión Nacional, de Caracas, el 24 de noviembre de 1881, contiene esta valoración:

“—Bruno Baüer, notable escritor alemán, trata en un libro reciente todas las grandes cuestiones de la política moderna de un modo brillante y original. No es menos extraño y atractivo el título del libro: El imperialismo romántico de Disraeli, y el imperialismo socialista de Bismarck”.

José Martí debió conocer acerca de este libro por el adelanto de alguna revista, pues se publicó al año siguiente de su referencia.

El libro

Los datos de portada de este libro son los siguientes:

Disraeli’s romantischer und Bismarck’s Socialistischer Imperialismus von Bruno Bauer. Chemnitz 1882. Verlag von Ernst Schmeißner. Paris. Sandoz & Fischbacher. 33 Rue de Seine. St. Petersburg. H. Samibdorff (C. Röttger). Rais. Hos-Buchhandlung. 5 Newsky Prospekt. Turin, Rom. Ermanno Löscher. Via di Po 19. New York F. Steiger. 22 & 24 Frankfort Street. London. Williams & Norgate. 14 Henrietta-Street. Covent Garden.

El autor

Bruno Baüer (1809-1882) fue un escritor y filósofo alemán. Estudió en la Universidad de Berlín, donde fue discípulo destacado de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Una vez obtenido el grado de Licenciado en Teología, se dedicó a la crítica bíblica. Comenzó como profesor en 1834 y entre sus discípulos se contaron los jóvenes Karl Marx y Friedrich Nietzsche, quienes no siguieron sus ideas filosóficas. En 1839 se trasladó a la universidad de Bonn, pero fue suspendido en 1842 debido a sus ideas críticas acerca de la religión cristiana. Después de este hecho se retiró de la vida pública.

Además de este libro, publicó Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes (1840), Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker (1841), Die Posaune des jungsten Gerichts uber Hegel, den Atheisten und Antichristen (1841), Die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit (1842), Hegels Lehre von der Religion und Kunst von dem Standpunkte des Glaubens aus beurteilt (1843), Das Entdeckte Christentum im Vormärz, (1843), Die Geschichte des Lebens Jesu mit steter Rücksicht auf die vorhandenen Quellen (1843) y Christus und die Caesaren (1877).

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