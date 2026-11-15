Tiempo de Quijotes. La música como refugio

Hablar del músico de atril en nuestros días es evocar una figura casi anacrónica, un Quijote moderno que cabalga a contracorriente en medio de turbulencias y carencias. Son tiempos complejos, donde los molinos del entorno se muestran cada vez más áridos, donde la incomprensión, la falsedad y la desprotección acechan en cada esquina. Y, sin embargo, cuando el artista pone el alma en cada nota, el arte se alza como un territorio soberano e incorruptible.

A pesar de haber estado ausente de manera desafortunada en el concierto, sabía de antemano que el éxito estaba garantizado —vivir en la misma casa del solista Dairon Alberto Jiménez me permite escuchar las largas horas de ensayo que le dedica a su instrumento, el rigor y la búsqueda incesante de la perfección—. Tenía la certeza, porque Dairon es incansable. Es de esos creadores natos que, si no está haciendo un arreglo magistral, se encuentra montando un concierto o entregando el alma en el aula, impartiendo clases.

No solo Dairon es parte de este ejército silencioso. Detrás de las luces y los aplausos que a veces escasean, y que muchas personas ignoran por desconocimiento o simple desidia, existe un caudal inestimable de grandes músicos que día tras día entregan su vida en el escenario y en la formación de las nuevas generaciones. Vivimos una realidad donde la música clásica no tiene la masiva aceptación ni el alcance mediático de otras manifestaciones, los salarios y las demandas de trabajo son escasos y, en comparación con la música popular, carece de la misma protección o incentivos. Y, a pesar de todo ello, estos músicos hacen alta música, por una simple y luminosa razón: la aman por encima de cualquier arbitrariedad.

He visto a Dairon y a otros profesores irse en bicicleta, lloviendo, hasta la otra orilla de la ciudad, para llegar puntual a sus clases, con la misma devoción con la que abordan una partitura compleja. Ese destello luminoso de entrega lo vemos en Yoleidys Valderrama, Yisel Rubio, Vanesa Herrera, Lisandra Pérez Mayo, Mildred García, Félix Tápanes, Yany Calama… y tantos y tantos jóvenes talentosos que sostienen el futuro de la música en Matanzas.

Y están también aquellos que ya portan una obra más sólida, cuya trayectoria es faro y guía: Mildred Garcés, Ismarys Hernández, Ubaldo Rodríguez, Silfredo Grasso, Rudy Cardoso, José Antonio Fernández, Indira Matalón… y muchos otros.

La lista es interminable, y no se podría finalizar este escrito sin seguir nombrando a los vigías, a los que trazaron el camino —algunos ya injustamente olvidados por el tiempo y los absurdos—, José Antonio Méndez, Elvira Santiago, Celaida Menéndez, Rosaida Pita, Nancy Molina, Mariluli, Inesita (mi mamá), Iraida Trujillo, Valiente, a todos los que están, a los que ya no se encuentran físicamente, a todos los que se fueron de esta geografía pero que siguen haciendo latir y brillar el nombre de nuestra patria desde cualquier latitud va este artículo.

La Música salva. Frente a la adversidad y los despojos materiales, solo queda el pulso creador. Queda la convicción íntima de que, no obstante lo catastrófico que pueda parecer el panorama, la música es capaz de salvarnos.

Mientras existan almas dispuestas a desafiar esos insistentes molinos de viento, con un atril por trinchera y un instrumento por escudo, la cultura seguirá siendo el refugio más digno de nuestra humanidad.

Mary Horta/ Periódico Girón

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