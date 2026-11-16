En el contexto de la XXXIII Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse el 18 y 19 de noviembre venideros, la cual contará con la presencia de los tres mandatarios, el Ministerio del gigante asiático informó de la celebración del encuentro.

Según destacan medios estadounidenses, la delegación de Washington tratará de impulsar durante la reunión trilateral conversaciones sobre la guerra en Irán y la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, mientras aún se mantiene la expectativa sobre los temas a abordar por China y Rusia.

Será la primera vez que los tres presidentes converjan en un intercambio tripartita pese a su coincidencia en eventos como el G-20 en Osaka, Japón, en el año 2019.

Entretanto, el vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Li Qingshuang, informó recientemente sobre la confirmación a la Cumbre APEC de mandatarios tales como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordará en la cita el Plan México y se reunirá con varios jefes de Estado de forma bilateral.

También están previstos los líderes de Canadá, Australia e Indonesia, junto con los de Malasia, Corea del Sur y Vietnam entre las naciones de Asia-Pacífico. Durante la reunión de líderes empresariales de la APEC del año pasado, Xi propuso a las economías miembros cuatro tareas principales: salvaguardar la paz y la estabilidad, defender la apertura y la conectividad, promover la cooperación de beneficio mutuo y fomentar un crecimiento inclusivo que reduzca las brechas de desarrollo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina