Irán ha mostrado este martes un vídeo de un superpetrolero envuelto en llamas y una densa columna de humo tras impactar contra minas marinas en el estrecho de Ormuz.

La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha informado de que dos buques infractores sufrieron fuertes explosiones e incendios tras impactar contra minas marinas en el estrecho de Ormuz.

“Hace unas horas, dos buques infractores chocaron contra una mina naval y sufrieron una explosión e incendio muy graves”, se lee en el mensaje acompañado de un vídeo.

Según el comunicado, uno de los buques era un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, mientras que el otro era un buque cisterna de gas licuado.

La Armada del CGRI ha asegurado que ambas embarcaciones contaban con cobertura aérea de numerosos cazas y aeronaves estadounidenses, pero quedaron envueltas en llamas y detenidas tras las explosiones.

Añade que el superpetrolero sufrió el impacto en la zona occidental del estrecho de Ormuz, mientras que el buque de gas licuado resultó afectado en la ruta meridional no autorizada del estrecho.

La Armada del Cuerpo de Guardianes anuncia que la actual situación de guerra en el estrecho de Ormuz es consecuencia de que las compañías navieras confiaran en las mentiras de los funcionarios estadounidenses. “Los buques que transitan ilegalmente por la ruta sur no autorizada del estrecho de Ormuz se enfrentan a un muro de hierro y fuego minado; ustedes mismos lo saben”, advierte.

Estos buques se suman a otros cuatro que explotaron en las 24 horas anteriores. Las fuerzas iraníes mantienen el control absoluto del tránsito por el estrecho de Ormuz, donde el paso requiere autorización previa y está limitado a los corredores septentrionales designados para la navegación segura.

Las rutas meridionales, próximas a las aguas territoriales de Omán, han sido declaradas no autorizadas y minadas. Unidades marítimas del Cuerpo de Guardianes y del Ejército de Irán controlan la zona en respuesta a la última ronda de agresiones de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero.

Irán permite pasar por la zona segura del estrecho de Ormuz solo a los barcos que cumplen sus normas, mientras que aquellos que sirven a los intereses de los agresores se exponen a contundentes consecuencias. (ALH)

Tomado de HispanTV

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